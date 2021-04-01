Экс-вокалистка группы "ВИА Гра" пожаловалась на лишний вес (фото)

33-летняя певица безуспешно пытается похудеть

Поп-певица и экс-вокалистка легендарной украинской группы "ВИА Гра" Санта Димопулос, которая активно отдохнула в Дубае, рассказала о набранном лишнем весе. Звезда безуспешно пытается похудеть, но, как неожиданно выяснилось, строгие диеты ей не подходят. За неделю артистка сбросила 1,5 кг, а за следующие четыре дня поправилась на 2,5 кг.

Фото: instagram.com/santadimopulos

"С прошлой недели в сториз я проводила небольшой эксперимент: поиск идеального диетического рациона (надо минус шесть килограммов) и сервиса доставки такого рациона для себя. Эксперимент частично провалился. Диеты и строгие ограничения на мне не работают. За неделю -1,5 кг, и в следующие четыре дня (когда ввела углеводы) +2.5 кг", – пишет 33-летняя певица в своем Instagram.

Фото: instagram.com/santadimopulos

Санта отметила, что кето-диета – это диета с высоким содержанием жиров и низким содержанием углеводов.

"Такая диета показана только после консультации с врачом, потому что она предполагает очень низкий уровень углеводов, а это далеко не для всех хорошо! Для некоторых даже опасно!" – отметила артистка.

В начале года Санта Димопулос рассекретила свой вес и призналась, что собирается худеть.

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