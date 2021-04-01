Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Экс-вокалистка группы "ВИА Гра" пожаловалась на лишний вес (фото)

Сегодня, 09:21

33-летняя певица безуспешно пытается похудеть

Поп-певица и экс-вокалистка легендарной украинской группы "ВИА Гра" Санта Димопулос, которая активно отдохнула в Дубае, рассказала о набранном лишнем весе. Звезда безуспешно пытается похудеть, но, как неожиданно выяснилось, строгие диеты ей не подходят. За неделю артистка сбросила 1,5 кг, а за следующие четыре дня поправилась на 2,5 кг.

Фото: instagram.com/santadimopulos

"С прошлой недели в сториз я проводила небольшой эксперимент: поиск идеального диетического рациона (надо минус шесть килограммов) и сервиса доставки такого рациона для себя. Эксперимент частично провалился. Диеты и строгие ограничения на мне не работают. За неделю -1,5 кг, и в следующие четыре дня (когда ввела углеводы) +2.5 кг", – пишет 33-летняя певица в своем Instagram.

Фото: instagram.com/santadimopulos

Санта отметила, что кето-диета – это диета с высоким содержанием жиров и низким содержанием углеводов.

"Такая диета показана только после консультации с врачом, потому что она предполагает очень низкий уровень углеводов, а это далеко не для всех хорошо! Для некоторых даже опасно!" – отметила артистка.

Читайте также:
Джеджула расстался с Димопулос, потому что "не захотел иметь ничего общего с певицами"

В начале года Санта Димопулос рассекретила свой вес и призналась, что собирается худеть.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Джеджула расстался с Димопулос, потому что "не захотел иметь ничего общего с певицами" "Найти мир ради ребенка": Димопулос прокомментировала скандал Джеджулы и его беременной супруги Санта Димопулос прыгнула с парашютом в Дубае: фото Димопулос ответила Саниной на обвинения в лицемерии на «Танцях»: «В шоу-бизнесе нет места человечности»
фото Санта Димопулос ВИА Гра
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Рецепт торта-пирога Вулкан от Лизы Глинской
Рецепт торта-пирога Вулкан от Лизы Глинской
Красавица "Настенька" уже не та! Корикову сгубил алкоголь
Красавица "Настенька" уже не та! Корикову сгубил алкоголь
Пять самых обидчивых знаков Зодиака
Пять самых обидчивых знаков Зодиака
"Грудь вот-вот выпрыгнет": Седокова в бикини взбудоражила сеть
"Грудь вот-вот выпрыгнет": Седокова в бикини взбудоражила сеть

Популярные статьи

Сегодня, 06:10Events

Прикольные открытки с 1 апреля: отправляйте знакомым и друзьям

Вчера, 20:07Звездно

Орбакайте поделилась редким фото Пугачевой с детьми и внуками

Вчера, 18:53Звездно

Леся Никитюк пришла к парикмахеру на покраску, а он ей отстриг косы (видео)

Вчера, 13:23Фаново

Поздравления с 1 апреля в стихах: прикольные открытки и картинки

Вчера, 10:35Вкусно

Блюда католической Пасхи: что готовят на праздник

30 мартаEvents

Веселые шутки, розыгрыши и приколы на 1 апреля

30 мартаEvents

С Теплым Алексеем: горячие поздравления, яркие открытки и стихи

30 мартаПсихо

Гороскоп на сегодня 30 марта для всех знаков зодиака: Рыбы, настал ваш день!

30 мартаEvents

30 марта: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

29 мартаEvents

Как из ненужных вещей сделать клумбы для цветов: 5 прикольных идей с фото

29 мартаЗвездно

Заведующий "Вовчиць": как Олег Винник стал преподавателем и чему учит студентов

29 мартаЗвездно

"Пошла по стопам президента": Оля Полякова разозлилась на участника шоу "Маска" и сломала карандаш

29 мартаФаново

День смеха: откуда появился праздник и какую историю имеет 1 апреля

29 мартаЗвездно

В Сети обсуждают внешний вид сына Наташи Королевой: Он нетрадиционной ориентации?

29 мартаЗвездно

СМИ раскрыли стоимость двухэтажного особняка Насти Каменских и Потапа (фото)

29 мартаВкусно

Как приготовить постный майонез: 5 простых рецептов

Новости партнеров

Вкусный рецепт. Как приготовить домашние пирожки
Вкусный рецепт. Как приготовить домашние пирожки
10 фото "жертв" визажистов, которым непоправимо испортили образ
10 фото "жертв" визажистов, которым непоправимо испортили образ
Главная покорительница мужских сердец Ярмолы
Главная покорительница мужских сердец Ярмолы
Фролова родила первенца и рассекретила отца ребенка
Фролова родила первенца и рассекретила отца ребенка
Звезды, которые имели судимости: топ-7
Звезды, которые имели судимости: топ-7
Кардиолог рассказал, с чем пить кофе полезнее всего
Кардиолог рассказал, с чем пить кофе полезнее всего
В авто Кошевого поставили камеру: увиденное ошеломило даже его
В авто Кошевого поставили камеру: увиденное ошеломило даже его
Три самых нервных знака зодиака
Три самых нервных знака зодиака

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять