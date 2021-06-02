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Экс-супруга Виктора Павлика назвала свой главный страх после того, как узнала об изменах певца

Сегодня, 10:41

Виктор Павлик и Лариса Созаева прожили вместе 25 лет. Артист развелся с супругой ради Екатерины Репяховой, которая младше него на 28 лет

Виктор Павлик и Лариса Созаева
Виктор Павлик и Лариса Созаева
Фото: instagram.com/viktorpavlik, facebook.com/Лора-Созаева

Не так давно Виктор Павлик отметил первую годовщину свадьбы со своей женой Екатериной Репяховой, которая младше него на 28 лет. Известно, что их роман начался, когда артист еще состоял в браке с Ларисой Созаевой. Спустя время после развода экс-супруга артиста решила у себя в Facebook рассказать, чего боялась, после того как узнала о романе мужа и его концертного директора.

"Когда я узнала, что у моего мужа есть любовница, земля ушла из-под ног. Стало очень страшно, что останусь одна, что я некрасивая, старая и как женщина никому не буду нужна… Морщины, которых я не замечала, вдруг стали огромными – так мозг утрировал все мои негативные мысли и чувства. И я решила "почудить напоследок" – сделать фотосессию. И посмотрев на результат, увидела себя со стороны – красивой, озорной девочкой-женщиной, главное – нравящейся себе самой! С этого и началось мое психологическое исцеление и понимание, что все начинается с себя!" – написала Лариса Созаева.

Экс-супруга Виктора Павлика рассказала, чего боялась после развода с мужем
Экс-супруга Виктора Павлика рассказала, чего боялась после развода с мужем
Фото: facebook.com/Лора-Созаева

Напомним, ранее экс-супруга певца признавалась, что жить с Виктором Павликом было тяжело. Чтобы лучше это понять, она порекомендовала посмотреть фильм "Жена", который вышел в 2017 году.

Лариса Созаева и Виктор Павлик прожили в браке 25 лет. У них был общий сын Павел, который умер в прошлом году.

Виктор Павлик с Лорой Созаевой и сыном Павлом
Виктор Павлик с Лорой Созаевой и сыном Павлом
Фото: facebook.com/Лора-Созаева

Виктор Павлик с Лорой Созаевой и сыном Павлом
Виктор Павлик с Лорой Созаевой и сыном Павлом
Фото: facebook.com/Лора-Созаева

Отметим, недавно нынешняя супруга Виктора Павлика сказала, что свои вопросы, кроме кредита, бывшая жена артиста Лора Созаева должна решать сама. Лариса Созаева отреагировала на слова Екатерины Репяховой.

В интервью программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" Виктор Павлик прокомментировал темы о нем, которые активно обсуждаются:

Ранее Виктор Павлик посвятил своему покойному сыну трогательную песню.

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