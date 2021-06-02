Экс-супруга Виктора Павлика назвала свой главный страх после того, как узнала об изменах певца
Виктор Павлик и Лариса Созаева прожили вместе 25 лет. Артист развелся с супругой ради Екатерины Репяховой, которая младше него на 28 лет
Не так давно Виктор Павлик отметил первую годовщину свадьбы со своей женой Екатериной Репяховой, которая младше него на 28 лет. Известно, что их роман начался, когда артист еще состоял в браке с Ларисой Созаевой. Спустя время после развода экс-супруга артиста решила у себя в Facebook рассказать, чего боялась, после того как узнала о романе мужа и его концертного директора.
"Когда я узнала, что у моего мужа есть любовница, земля ушла из-под ног. Стало очень страшно, что останусь одна, что я некрасивая, старая и как женщина никому не буду нужна… Морщины, которых я не замечала, вдруг стали огромными – так мозг утрировал все мои негативные мысли и чувства. И я решила "почудить напоследок" – сделать фотосессию. И посмотрев на результат, увидела себя со стороны – красивой, озорной девочкой-женщиной, главное – нравящейся себе самой! С этого и началось мое психологическое исцеление и понимание, что все начинается с себя!" – написала Лариса Созаева.
Напомним, ранее экс-супруга певца признавалась, что жить с Виктором Павликом было тяжело. Чтобы лучше это понять, она порекомендовала посмотреть фильм "Жена", который вышел в 2017 году.
Лариса Созаева и Виктор Павлик прожили в браке 25 лет. У них был общий сын Павел, который умер в прошлом году.
Отметим, недавно нынешняя супруга Виктора Павлика сказала, что свои вопросы, кроме кредита, бывшая жена артиста Лора Созаева должна решать сама. Лариса Созаева отреагировала на слова Екатерины Репяховой.
В интервью программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" Виктор Павлик прокомментировал темы о нем, которые активно обсуждаются:
Ранее Виктор Павлик посвятил своему покойному сыну трогательную песню.
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