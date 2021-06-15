Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Экс-супруга Павлика объяснила, за каких мужчин не следует выходить замуж и намекнула на певца

Сегодня, 15:02

Виктор Павлик и Лариса Созаева прожили вместе 25 лет. Артист развелся с супругой ради Екатерины Репяховой, которая младше него на 28 лет

Экс-супруга Виктора Павлика рассказала за каких мужчин не стоит выходить замуж
Экс-супруга Виктора Павлика рассказала за каких мужчин не стоит выходить замуж
Фото: Facebook-страница Ларисы Созаевой

Виктор Павлик стал отцом в четвертый раз. Его супруга Екатерина Репяхова, которая младше него на 28 лет, родила музыканту сына. Известно, что их роман начался, когда артист еще состоял в браке с Ларисой Созаевой. Экс-супруга артиста у себя в Facebook решила опубликовать рекомендации 1930 года, за какого мужчину не следует выходить замуж.

Рекомендация состоит из 19 пунктов, в которых говорится – не нужно выбирать в мужья человека, уверенного, что все, что он делает, превосходно; который не может пройти мимо зеркала, не полюбовавшись собой; каждую неделю или чаще меняет возлюбленную. Лучше не вступать в брак с известными мужчинами и с тем, кто старше более чем на 12 лет.

Экс-супруга Виктора Павлика рассказала о неудачном браке
Экс-супруга Виктора Павлика рассказала о неудачном браке
Фото: Facebook-страница Ларисы Созаевой

Лора Созаева добавила что согласна почти со всеми пунктами, но особенно отметила 11-й – не стоит заводить отношения с мужчиной, "который не хочет знать, что жена должна быть радостна и счастлива, ведь ее настроение и здоровье есть основа благополучия в семейной жизни".

Напомним, ранее экс-супруга певца признавалась, что жить с Виктором Павликом было тяжело. Чтобы лучше это понять, она рекомендовала посмотреть фильм "Жена", который вышел в 2017 году.

Лариса Созаева и Виктор Павлик прожили в браке 25 лет. У них был общий сын Павел, который умер в прошлом году.

Виктор Павлик с Лорой Созаевой и сыном Павлом
Виктор Павлик с Лорой Созаевой и сыном Павлом
Фото: facebook.com/Лора-Созаева

Отметим, недавно нынешняя супруга Виктора Павлика сказала, что свои вопросы, кроме кредита, бывшая жена артиста Лора Созаева должна решать сама. Лариса Созаева отреагировала на слова Екатерины Репяховой.

Как звезды переживают разрыв отношений – смотрите в сюжете:

Ранее экс-супруга Виктора Павлика рассказала о своем страхе после развода с артистом.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Виктор Павлик выпустил песню о будущем ребенке - поклонники вспомнили его покойного сына Виктор Павлик признался беременной жене, что влюблен в известную певицу
шоу-бизнес Виктор Павлик Лариса Созаева
Реклама

Новости партнеров

Вакарчука любить вся Україна: а подивіться, де він живе
Вакарчука любить вся Україна: а подивіться, де він живе
Финалистка "Холостяка" рассказала о сексе на проекте
Финалистка "Холостяка" рассказала о сексе на проекте
Ани Лорак огорошила радостной новостью, ждала целый год
Ани Лорак огорошила радостной новостью, ждала целый год
Черный грибок крайне опасен: врач рассказал, как от него спастись
Черный грибок крайне опасен: врач рассказал, как от него спастись

Популярные статьи

Сегодня, 13:41Фаново

Что ни в коем случае нельзя делать на Троицу

Сегодня, 07:01Вкусно

Завтрак по-норвежски: каша рисгрот вместо привычной овсянки

Сегодня, 04:14Звездно

Виктор Павлик в четвертый раз стал отцом – Екатерина Репяхова родила ему сына (фото)

Вчера, 16:30Здорово

Где в Киеве можно сдать донорскую кровь: список адресов в столице

Вчера, 15:55Здорово

Что нужно знать, прежде чем стать донором

Вчера, 15:15Звездно

Вакарчук расстался с супругой из-за другой женщины – СМИ

Вчера, 13:55Фаново

Что подарить отцу: ТОП-5 полезных идей в праздник

Вчера, 12:18Звездно

Именинница Глюкоза засунула руки в торт и дала облизать пальцы своей 14-летней дочери (видео)

Вчера, 09:20Звездно

Младше на 51 год и богаче: что известно о последней жене Григория Чапкиса

Вчера, 08:30Events

Всемирный день донора крови: встречаем праздник дарения

Вчера, 06:50Психо

Гороскоп на сегодня 14 июня для всех знаков зодиака: Львы, вас ждет не день, а бомба!

Вчера, 00:45Звездно

Не стало Григория Чапкиса: все о четырех супругах знаменитого хореографа

13 июняЗвездно

Умер хореограф Григорий Чапкис

13 июняЗвездно

7 самых неожиданных расставаний знаменитостей за последние полгода

13 июняЗвездно

Скандал с авто Подкопаевой: юрист считает, что машина может принадлежать чиновнику

12 июняВкусно

Какой сыр подходит вам лучше всего по знаку зодиака

Новости партнеров

Регина Тодоренко и Влад Топалов заявили о переезде из России
Регина Тодоренко и Влад Топалов заявили о переезде из России
Эти продукты - спасение для вашей щитовидки
Эти продукты - спасение для вашей щитовидки
"Это хуже СПИДа": Стас Пьеха две недели жил в туалете
"Это хуже СПИДа": Стас Пьеха две недели жил в туалете
Алла Пугачева на юбилее дочери встретилась с Киркоровым
Алла Пугачева на юбилее дочери встретилась с Киркоровым
В сети показали фото 65-летней Долиной без фотошопа
В сети показали фото 65-летней Долиной без фотошопа
Пугачева поразила нарядом на дне рождении дочки - фото
Пугачева поразила нарядом на дне рождении дочки - фото
Украинская волейболистка с потрясающе красивой внешностью
Украинская волейболистка с потрясающе красивой внешностью
Дочка Пугачевой и Галкина показала отцовский талант пародиста
Дочка Пугачевой и Галкина показала отцовский талант пародиста

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять