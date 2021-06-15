Экс-супруга Павлика объяснила, за каких мужчин не следует выходить замуж и намекнула на певца

Виктор Павлик и Лариса Созаева прожили вместе 25 лет. Артист развелся с супругой ради Екатерины Репяховой, которая младше него на 28 лет

Экс-супруга Виктора Павлика рассказала за каких мужчин не стоит выходить замуж Фото: Facebook-страница Ларисы Созаевой

Виктор Павлик стал отцом в четвертый раз. Его супруга Екатерина Репяхова, которая младше него на 28 лет, родила музыканту сына. Известно, что их роман начался, когда артист еще состоял в браке с Ларисой Созаевой. Экс-супруга артиста у себя в Facebook решила опубликовать рекомендации 1930 года, за какого мужчину не следует выходить замуж.

Рекомендация состоит из 19 пунктов, в которых говорится – не нужно выбирать в мужья человека, уверенного, что все, что он делает, превосходно; который не может пройти мимо зеркала, не полюбовавшись собой; каждую неделю или чаще меняет возлюбленную. Лучше не вступать в брак с известными мужчинами и с тем, кто старше более чем на 12 лет.

Экс-супруга Виктора Павлика рассказала о неудачном браке Фото: Facebook-страница Ларисы Созаевой

Лора Созаева добавила что согласна почти со всеми пунктами, но особенно отметила 11-й – не стоит заводить отношения с мужчиной, "который не хочет знать, что жена должна быть радостна и счастлива, ведь ее настроение и здоровье есть основа благополучия в семейной жизни".

Напомним, ранее экс-супруга певца признавалась, что жить с Виктором Павликом было тяжело. Чтобы лучше это понять, она рекомендовала посмотреть фильм "Жена", который вышел в 2017 году.

Лариса Созаева и Виктор Павлик прожили в браке 25 лет. У них был общий сын Павел, который умер в прошлом году.

Виктор Павлик с Лорой Созаевой и сыном Павлом Фото: facebook.com/Лора-Созаева

Отметим, недавно нынешняя супруга Виктора Павлика сказала, что свои вопросы, кроме кредита, бывшая жена артиста Лора Созаева должна решать сама. Лариса Созаева отреагировала на слова Екатерины Репяховой.

Как звезды переживают разрыв отношений – смотрите в сюжете:

Ранее экс-супруга Виктора Павлика рассказала о своем страхе после развода с артистом.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться