Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Экс-супруга умершего от COVID-19 блогера Стужука призналась, завела ли новые отношения

Сегодня, 17:46

София Стужук также призналась, почему поправилась на 10 кг после смерти бывшего мужа

В октябре прошлого года умер известный украинский блогер Дмитрий Стужук. Эта новость шокировала его поклонников, а бывшая супруга, также блогер, София Стужук до сих пор не может справиться с утратой.

Сейчас 25-летняя София сама воспитывает их с Дмитрием троих детей. Девушка признается, что несмотря на слухи в СМИ, ее сердце пока свободно. На вопрос журналиста "Зіркового шляху" на телеканале "Украина" о неком спортсмене Сергее, с которым у девушки, возможно, были отношения, София ответила:

"Это было летом. Ну, конечно, я общаюсь с разными мужчинами. Но пока со всеми просто дружу", – объясняет Стужук.

Кроме этого она призналась, что готова родить еще двоих детей, когда встретит нового возлюбленного.

София Стужук
София Стужук
Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk/

С Дмитрием София прожила шесть лет, но в апреле 2020 года семья распалась. София объясняет это тем, что у них возникало множество скандалов и громких ссор на глазах у детей. Не помог даже психолог. Тем не менее блогер до сих пор не может оправиться от горя.

"У меня были дни, когда я могла один раз поесть, два раза. Я не спала, очень много плакала, просто два дня подряд, и днем, и ночью. И я очень сильно подорвала свою гормональную систему. Это надпочечники, которые полностью сдали", – рассказывает София, которая после смерти Дмитрия поправилась на 10 килограммов.

Полное интервью Софии Стужук "Зірковому шляху" на телеканале "Украина" смотрите ниже:

Напомним, София Стужук рассказала, как ела свою плаценту и хранила мертвый плод в холодильнике.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
София Стужук призналась, сколько лишних килограммов набрала "Пойдем искать папу": вдова блогера Дмитрия Стужука рассказала детям о его смерти СovidOut: 6 откровенных историй звезд о том, как они боролись с коронавирусом
Дмитрий Стужук София Стужук
Реклама

Новости партнеров

Тончайшее и очень хрустящее. Как приготовить печенье хворост
Тончайшее и очень хрустящее. Как приготовить печенье хворост
18-летняя звезда TikTok покончила с собой
18-летняя звезда TikTok покончила с собой
В обнимку с бутылкой: Гросу показала себя в неприглядном свете
В обнимку с бутылкой: Гросу показала себя в неприглядном свете
Кто она модель, ради которой футболист бросил свою невесту
Кто она модель, ради которой футболист бросил свою невесту

Популярные статьи

Сегодня, 13:22Вкусно

Как правильно варить макароны на плите и в мультиварке

Вчера, 18:12Вкусно

Готовим буженину из свинины: классический рецепт

Вчера, 13:39Звездно

Пластический хирург рассказал, как Потап похудел на 20 килограммов

Вчера, 11:16Звездно

Меган Маркл ждет второго ребенка: вся королевская семья проигнорировала эту новость

Вчера, 11:13Фаново

Сретение Господне : что нельзя делать в этот день

Вчера, 11:08Вкусно

Как приготовить гречку в мультиварке: 5 рецептов

Вчера, 10:14Events

Сретение Господне-2021: яркие картинки, открытки и красивые поздравления в стихах

14 февраляМодно

Два костюма и хиджаб: ТОП-3 наряда Елены Зеленской в ОАЭ

14 февраляЗвездно

"Люблю неистово": Эллерт признался обнаженной Мишиной в любви

14 февраляФаново

Сретение Господне у восточных христиан-2021: дата, традиции, приметы

14 февраляEvents

Поздравления с 14 февраля: красивые открытки, лучшие пожелания в прозе и стихах

14 февраляEvents

Лучшие поздравления с днем ангела Валентина: красивые картинки и пожелания

14 февраляПсихо

Гороскоп на неделю 14-20 февраля: все знаки зодиака

13 февраляЗвездно

В шоу "Маска" рассекретили еще одну звезду – кто был в костюме Павы

13 февраляФаново

Поздравления с Днем святого Валентина: короткие стихи и лучшие валентинки

13 февраляЗвездно

Никита Добрынин и Даша Квиткова узнали пол своего ребенка: трогательное видео

Новости партнеров

Рецепт десерта Графские развалины от Лизы Глинской
Рецепт десерта Графские развалины от Лизы Глинской
Канал "Украина" публично извинился перед Кароль
Канал "Украина" публично извинился перед Кароль
Радиоведущий «разоблачил» роман Мишиной и Эллерта
Радиоведущий «разоблачил» роман Мишиной и Эллерта
Украинцы удивлены новой внешностью Натальи Могилевской
Украинцы удивлены новой внешностью Натальи Могилевской
Известная фитнес-модель не вместила грудь в купальник
Известная фитнес-модель не вместила грудь в купальник
Одна из самых красивых украинских баскетболисток. Сами оцените
Одна из самых красивых украинских баскетболисток. Сами оцените
На Мальдивах. Екатерина Кухар похвасталась фигурой в купальнике
На Мальдивах. Екатерина Кухар похвасталась фигурой в купальнике
На отдыхе в Египте. Нина Матвиенко позировала в купальнике
На отдыхе в Египте. Нина Матвиенко позировала в купальнике

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять