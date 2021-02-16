Экс-супруга умершего от COVID-19 блогера Стужука призналась, завела ли новые отношения

София Стужук также призналась, почему поправилась на 10 кг после смерти бывшего мужа

В октябре прошлого года умер известный украинский блогер Дмитрий Стужук. Эта новость шокировала его поклонников, а бывшая супруга, также блогер, София Стужук до сих пор не может справиться с утратой.

Сейчас 25-летняя София сама воспитывает их с Дмитрием троих детей. Девушка признается, что несмотря на слухи в СМИ, ее сердце пока свободно. На вопрос журналиста "Зіркового шляху" на телеканале "Украина" о неком спортсмене Сергее, с которым у девушки, возможно, были отношения, София ответила:

"Это было летом. Ну, конечно, я общаюсь с разными мужчинами. Но пока со всеми просто дружу", – объясняет Стужук.

Кроме этого она призналась, что готова родить еще двоих детей, когда встретит нового возлюбленного.

София Стужук Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk/

С Дмитрием София прожила шесть лет, но в апреле 2020 года семья распалась. София объясняет это тем, что у них возникало множество скандалов и громких ссор на глазах у детей. Не помог даже психолог. Тем не менее блогер до сих пор не может оправиться от горя.

"У меня были дни, когда я могла один раз поесть, два раза. Я не спала, очень много плакала, просто два дня подряд, и днем, и ночью. И я очень сильно подорвала свою гормональную систему. Это надпочечники, которые полностью сдали", – рассказывает София, которая после смерти Дмитрия поправилась на 10 килограммов.

Полное интервью Софии Стужук "Зірковому шляху" на телеканале "Украина" смотрите ниже:

Напомним, София Стужук рассказала, как ела свою плаценту и хранила мертвый плод в холодильнике.

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