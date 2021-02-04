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Экс-супруга Мэрилина Мэнсона Дита фон Тиз прокомментировала обвинения его в насилии

Сегодня, 10:17

Дита и Мэрилин были вместе в течение семи лет

Все больше и больше женщин начинают делиться личными историями, обвиняя знаменитого рок-певца Мэрилина Мэнсона в насилии. Первой выступила его бывшая возлюбленная, актриса Эван Рэйчел Вуд. После нее еще несколько девушек заявили о жестоком обращении со стороны Мэнсона. Этот скандал прокомментировала экс-супруга Мэрилина – Дита фон Тиз.

Дита фон Тиз и Мэрилин Мэнсон
Дита фон Тиз и Мэрилин Мэнсон
Фото: instagram.com/ditavonteese, instagram.com/marilynmanson

На своей странице в Instagram Дита, модель и королева бурлеска, опубликовала письмо, в котором призналась, что за все семь лет отношений Мэрилин Мэнсон ни разу ее не обидел. А если бы он проявлял насилие, то она бы "не вышла за него замуж в декабре 2005 года". Модель также назвала причину расставания.

"Я ушла от него спустя 12 месяцев из-за его неверности и наркотической зависимости. Любому насилию нет места в отношениях. Всех тех, кто подвергся насилию, я призываю предпринять шаги, чтобы исцелиться и найти силы для полной самореализации. Это мое единственное заявление на этот счет", – написала Дита.

Фото: instagram.com/ditavonteese

Напомним, трансгендерная женщина-стилист обвинила Мэрилина Мэнсона в насилии.

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насилие Мэрилин Мэнсон
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