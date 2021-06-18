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Екатерина Репяхова тайно вернулась домой с Виктором Павликом. Журналисты хотели подстеречь пару

Сегодня, 18:26

Несколько дней назад супруга Виктора Павлика впервые стала мамой – у пары родился сын Михаил. Все это время девушка делилась всеми подробностями своей беременности в соцсети

Екатерина Репяхова и Виктор Павлик
Екатерина Репяхова и Виктор Павлик
Фото: instagram.com/repyahovakate

Супруга Виктора Павлика Екатерина Репяхова, которая 15 июня стала мамой, уже вернулась из роддома домой. Как оказалось, пока девушка общалась с поклонниками в соцсети на тему лайфхаков для мам и делилась подробностями пребывания в роддоме, они уже успели от туда уехать. Причиной тому, как объяснила Екатерина, стало желание скрыться от СМИ.

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В Instastories Екатерина Репяхова внезапно появилась с букетом цветов, которые ей подарил Виктор Павлик и сообщила, что они приехали домой.

"Специально не говорила о выписке потому, что не хотела, чтобы никакие журналисты приехали. Знаю, что многие хотели, спрашивали, поэтому максимально старалась не афишировать это и слава богу, что никого не было и мы дома", – сказала подписчикам Екатерина Репяхова.

Екатерина Репяхова после родов вернулась домой
Екатерина Репяхова после родов вернулась домой
Фото: instagram.com/repyahovakate

Как проходила выписка – Екатерина все таки показала. Девушку поздравляли близкие и сотрудники роддома.

Скриншот Instagram

Затем супруга Виктора Павлика показала празднично украшенную спальню своего малыша. И хотя молодая мама восторженно отозвалась о роддоме и сказала, что не хотела от туда уезжать, все же призналась, что рада снова быть дома.

Скриншот Instagram

"Мишутка уже у себя в кроватке", – сказала Екатерина.

Скриншот Instagram

Напомним, что для Виктора Павлика – Михаил – это уже четвертый ребенок. Однако прошлым летом у артиста умер сын.

Виктор и Екатерина планируют сыграть свадьбу в этом году, хотя они тайно расписались еще в мае прошлого года.

Подробнее об истории любви Екатерины Репяховой и Виктора Павлика смотрите в видео:

Супруга Виктора Павлика уже успела поделиться первой фотографией новорожденного сына.

Ранее мы подсчитали, сколько Виктор Павлик и Екатерина Репяхова заплатили за роды в частной клинике.

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