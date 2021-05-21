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Каминский отрицает свою ошибку в скандале с пластикой груди Романовой: Правда в этой ситуации совсем другая

Сегодня, 14:19

В прошлом году певица заявила, что Эдгар сделал ей операцию по увеличению груди, когда она была на 16-й неделе беременности. Девушка не знала о своем состоянии, а хирург, по ее мнению, отнесся к этому небрежно

Эдгар Каминский о скандале с Мишей Романовой
Эдгар Каминский о скандале с Мишей Романовой
Фото: Instagram/misharomanova, Скриншот из YouTube

Пластический хирург Эдгар Каминский, который в прошлом году расстался со своей девушкой, впервые публично заговорил о скандале с экс-солисткой "ВИА Гры" Мишей Романовой. Теперь Эдгар Каминский открыто рассказал об этом инциденте и поделился своим видением ситуации.

В новом интервью YouTube-шоу "Слава+" Эдгар Каминский признался, что результат операции удовлетворил всех. А вот мог ли на самом деле ребенок пострадать от операции – хирург ответил, что нет.

"Современный наркоз — безопасен. И беременные — такие же люди. Хотите сказать, что они не болеют? Это такая же женщина. И беременность — не противопоказание к операции", – сказал пластический хирург.

По его мнению, даже в случае с аппендицитом у беременной женщины могут проводить операцию.

Однако на вопрос ведущего о том, считает ли Эдгар случай с певицей ошибкой – хирург ответил, что правда в этой ситуации совсем другая, но обсуждать этот инцидент он не имеет права.

"Я не могу открыть врачебную тайну, потому что человек не подписывал лист, что он дает мне разрешение об этом говорить. Если он утверждает, что я его врач, тогда подпиши бумагу, что ты разрешаешь мне высказаться по этому поводу. В обратном случае у меня нет возможности высказываться по этому поводу", – поделился Эдгар.

Ранее бывшая Каминского Слава из НЕАНГЕЛОВ рассказала, кто ее новый избранник.

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