Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo

Топ-новость

Сегодня говорят

Топ-новость

LIFE дня

Спецтема

Тесты

Спецтема

Atlas Weekend

Спецтема

Самое дорогое

Спецтема

Канны-2021
СЕГОДНЯ Lifestyle Новости шоу бизнеса

DZIDZIO снял Евгения Сморигина в новом фильме Де гроші

Анна Ковпак Анна Ковпак Редактор
2 июля, 13:17
Копировать ссылку
DZIDZIO был одним из звездных детективов шоу Маска, где отметил особый актерский талант и харизму Евгения Сморигина
DZIDZIO снял Евгения Сморигина в новом фильме «Де гроші»
DZIDZIO снял Евгения Сморигина в новом фильме «Де гроші» / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Такое обещание артист дал в шоу "Маска" персонажу Лягушонку, под маской которого был Евгений Сморигин. Михаил (DZIDZIO), который был одним из звездных детективов шоу на телеканале "Украина", еще тогда отметил особый актерский талант и харизму этой "маски".

Читайте также:

По сюжету мой персонаж Миша ищет деньги для того, чтобы освободить своего друга Жорика. Когда мы выбирали актеров на роли, то вовремя вспомнили о Жене и моем обещании на гипершоу "Маска". Я подумал "Точно! Он подходит на эту роль лучше всех, кого мы выбирали". Все очень хорошо сложилось – общее желание и рабочий график! – рассказывает режиссер и исполнитель главной роли DZIDZIO.

О сотрудничестве и осуществлении обещанного артисты сразу со съемочной площадки сообщили на своих инстаграм страницах, чем очень порадовали поклонников.

Я очень обрадовался этому предложению! Мне интересно поработать с DZIDZIO. Мы уже не первый раз вместе что-то делаем: мы уже и сценку разыгрывали, и пели вместе в одном шоу, теперь вот сыграем вместе в фильме. Если честно, то я прошел без всяких кастингов и очень благодарен Мише и всей команде за такую ​​возможность! И название такое забавное "Де гроші". Это очень классный опыт! – делится впечатлениями актер Евгений Сморигин.

Результат сотрудничества актеров увидим в кинотеатрах в комедии-квест "Де гроші" уже осенью!

Телеканал "Украина" представил 12-серийный сериал "САГА" – смотрите видео:

Ранее мы сообщали, что телеканал Украина стал партнером фильма "Де гроші".

Анна Ковпак
Анна Ковпак Редактор

Имеет 5-летний опыт работы в написании текстов lifestyle-тематики. Сейчас сосредоточила свое внимание на психологии и здоровом образе жизни. Сотрудничала с интернет-изданиями "Подробности", "Вести". Любитель книг, красивых платьев и красной помады.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Life Сегодня на Google News
Все новости Life
Больше новостей
Гороскоп
Твой гороскоп на Сегодня
Читать гороскоп
Лайфхак дня
Как реанимировать букет цветов
Хакнуть
Спецпроект
Календарь лайфхаков
Июль
Лайфхаки по календарю
SHOW MUST GO ON

Каннский кинофестиваль

6 — 17 июля

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября
тест
Угадаешь звезду по модному образу?
Попробовать
Цитата дня

«Каждый день мы хотим, чтобы она все еще была с нами, и мы надеемся, что эта статуя навсегда останется символом ее жизни и ее наследия»

Принцы Уильям и Гарри Сыновья принцессы Дианы
Как выглядит памятник принцессе
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
27 июня - 3 июля
Читать гороскоп
Первый сольный
Концерт ONUKA
27 августа / 19:00
Детальнее про сольник
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Ужин за ₴200 000 в Киеве
За что такие деньги?
Заведи будильник
04
дней
07
часов
52
минут
41
секунд
6 - 18 июля

74-й Каннский кинофестиваль

Перейти на спецтему
Just do it
Полезный совет на Сегодня
Есть овощи каждый день
Почему это важно?
Гороскоп
Твой гороскоп на июль
Овен

Овен

 Овен

Телец

 Овен

Близнецы

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Дева

 Овен

Весы

 Овен

Скорпион

 Овен

Стрелец

 Овен

Козерог

 Овен

Водолей

 Овен

Рыбы
Гороскоп
Самые опасные среди знаков зодиака
Узнать кто?

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять