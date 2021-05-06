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10 неожиданных фактов о Джордже Клуни. У актера даже есть кровная связь с президентом Линкольном

Сегодня, 10:37

Звезда "Скорой помощи", "11 друзей Оушена" и "От заката до рассвета" Джордж Клуни прошел немалый путь прежде, чем стать топовым актером Голливуда. Сегодня рассказываем любопытные факты о нем

Сегодня Джордж Клуни, который со своей супругой Амаль поддержали Алексея Навального, празднует свое 60-летие. Получив широкую известность благодаря роли в сериале "Скорая помощь", Джордж Клуни оказался на вершине Голливуда, был награжден премиями "Оскар" и "Золотой глобус", а в 2009 году попал в 100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time.

Вот 10 фактов о Джордже Клуни, которые вы могли не знать.

Интересные факты о Джордже Клуни
Интересные факты о Джордже Клуни
Фото: Getty Images

  • Отец Джорджа Клуни – Ник Клуни – был знаменитостью Кентукки. Ник работал телеведущим на телеканале AMC и политиком.
  • Джордж Клуни является дальним родственником президента Линкольна. Прапрапрапрабабушка была сестрой матери Авраама Линкольна, 16-го президента США.
  • Также Джордж Клуни связан родством со знаменитой американской певицей Розмари Клуни.
  • В средней школе Джорджа Клуни поразил паралич Белла, который передался ему генетически от отца. У актера была парализована правая часть лица и он терпел насмешки со стороны других детей.
  • Джордж Клуни задумывался о карьере юриста и футболиста, но не получил контракт. В итоге Джордж учился в двух университетах и бросил обучение в обеих.
  • Во время съемок в сериале "Скорая помощь" Джордж Клуни начал играть в голливудском кино. Его первая роль в фильме "От заката до рассвета" Родригеса принесла ему награду MTV "Лучший прорыв года".

Джордж и Амаль Клуни
Джордж и Амаль Клуни
Фото: Getty Images

  • Однажды Джордж Клуни проиграл Брэду Питту. Актер проходил прослушивание на роль в фильме "Тельма и Луиза", но вместо него выбрали Брэда Питта.
  • В молодости Джордж Клуни работал на табачных полях и начал курить еще до 20 лет. Но когда дядя Джорджа умер от рака легких, актер бросил курение и сказал, что жалеет, что курил в молодости.
  • Джордж Клуни находился как минимум в 8 серьезных отношениях с моделями и актрисами, из-за чего обрел репутацию донжуана. Среди девушек Джорджа Клуни были известные актрисы Голливуда: Рене Зеллвегер, Криста Аллен.
  • С 2014 года сердце актера принадлежит британской красотке и юристу Амаль Аламуддин. Церемонию бракосочетания Джорджа и Амаль провел бывший мэр Рима и по совместительству близкий друг актера.

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