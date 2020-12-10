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Джордж Клуни был госпитализирован после похудения на 12 кг ради роли

Сегодня, 13:37

Инцидент произошел во время съемок фильма "Полночное небо"

Актер Джордж Клуни, который недавно рассказал о супруге, был госпитализирован с панкреатитом после того, как сбросил 12 килограммов ради роли в будущем фильме "Полночное небо", сообщает Mirror.

59-летний Клуни потерял вес ради своей роли астронома, пережившего апокалипсис, но за четыре дня до того, как он должен был явиться на съемочную площадку, актера срочно доставили в больницу с болями в животе. В конечном итоге Джорджу диагностировали панкреатит.

Джордж Клуни
Джордж Клуни
Фото: Getty Images

"Я старался слишком быстро похудеть и не заботился о себе. На восстановление ушло несколько недель. Съемки проходили в Финляндии, и это усложняло задачу, ведь я являюсь режиссером проекта", – прокомментировал Клуни.

Сейчас актер в полном порядке. Он даже пошутил насчет своей бороды, которую отрастил для роли:

"Я отрастил большую уродливую бороду, и моему сыну она понравилась, потому что он мог прятать в ней всякие вещи, о которых я не знал, пока не приступил к работе. Я тогда подумал: "А откуда тут эта палочка от мороженого?" – шутит Клуни.

Скриншот: видео YouTube

Напомним, Джордж Клуни и Селена Гомес признаны самыми влиятельными людьми по версии People.

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