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Джоди Фостер разгромила Бенедикта Камбербэтча в суде

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
10 июля, 11:08
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На OLL.TV вышел драматический триллер 2021 года "Мавританец" снятый по мемуарам Мохаммеда Ульд Слахи "Дневник Гуантанамо"
Кадр из фильма "Мавританец"
Кадр из фильма "Мавританец" / Фото: themoviedb.org

Это реальная история узника одной из самых известных политических тюрем в мире, которого подозревают в совершении теракта. После 6 лет заключения без официальных обвинений он наконец получает право на защиту в суде. Адвокату (Джоди Фостер), предстоит разобраться с запутанным делом, преодолеть личные сомнения в невиновности клиента и переубедить военного прокурора (Бенедикт Камбербэтч), требующего для Мохаммеда высшей меры наказания.

Критики отметили отличную игру Тахара Рахима, исполнившую главную роль в фильме. А Джоди Фостер получила "Золотой глобус" за лучшую женскую роль второго плана.

"Мавританец"
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Сюжет

Мохаммед Ульд Слахи находится в заключении в тюрьме Гуантанамо уже больше 6 лет. Он подозревается в совершении теракта, но не получил ни официальных обвинений, ни возможности защитить свое имя в суде. Наконец на узника обращают внимание, и начинается противостояние его адвоката (Джоди Фостер) и военного прокурора (Бенедикт Камбербэтч), требующего смертной казни. Помимо сложного и запутанного дела юристам предстоит справиться еще и личными сомнениями – ведь исчерпывающих доказательств невиновности Мохаммеда тоже нет.

Ранее актер Петр Ниневский рассказал о съемках в международном сериале "Зломовчання", который в декабре этого года выйдет на OLL.TV.

Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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Верните этой женщине ее жизнь. Рабство было отменено много лет назад. Смерть ненасытному патриархату, который делал это с женщинами веками! Это нарушение прав человека! Бритни, мы скоро освободим тебя из этой тюрьмы.

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