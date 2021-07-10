Джоди Фостер разгромила Бенедикта Камбербэтча в суде

На OLL.TV вышел драматический триллер 2021 года "Мавританец" снятый по мемуарам Мохаммеда Ульд Слахи "Дневник Гуантанамо"

Кадр из фильма "Мавританец" / Фото: themoviedb.org

Это реальная история узника одной из самых известных политических тюрем в мире, которого подозревают в совершении теракта. После 6 лет заключения без официальных обвинений он наконец получает право на защиту в суде. Адвокату (Джоди Фостер), предстоит разобраться с запутанным делом, преодолеть личные сомнения в невиновности клиента и переубедить военного прокурора (Бенедикт Камбербэтч), требующего для Мохаммеда высшей меры наказания.

Критики отметили отличную игру Тахара Рахима, исполнившую главную роль в фильме. А Джоди Фостер получила "Золотой глобус" за лучшую женскую роль второго плана.

Сюжет

Мохаммед Ульд Слахи находится в заключении в тюрьме Гуантанамо уже больше 6 лет. Он подозревается в совершении теракта, но не получил ни официальных обвинений, ни возможности защитить свое имя в суде. Наконец на узника обращают внимание, и начинается противостояние его адвоката (Джоди Фостер) и военного прокурора (Бенедикт Камбербэтч), требующего смертной казни. Помимо сложного и запутанного дела юристам предстоит справиться еще и личными сомнениями – ведь исчерпывающих доказательств невиновности Мохаммеда тоже нет.

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