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Джей Ло и Бена Аффлека заметили на свидании в одинаковых нарядах (фото)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
5 июля, 07:00
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Воссоединившуюся спустя много лет пару папарацци засняли во время прогулки в Хэмптоне. Счастливые Дженнифер Лопес и Бен Аффлек шли в обнимку
Дженнифер Лопес снова заметили на прогулке с Беном Аффлеком
Дженнифер Лопес снова заметили на прогулке с Беном Аффлеком / Фото: instagram.com/jlo

Папарацци продолжают следить за Дженнифер Лопес и Беном Аффлеком, которые не спешат официально подтверждать свои отношения. Последний, к слову, якобы намерен сделать певице предложение руки и сердца.

Накануне влюбленную парочку заметили во время прогулки по Хэмптону. Бен и Дженнифер много улыбались и шли в обнимку. Как в старые времена. Некоторые кадры уже разлетелись по соцсетям.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес на прогулке в Хэмптоне
Скриншот: instagram.com/gabriela_jlover/

Примечательно, что Аффлек и Лопес были одеты очень похоже. На Бене – худи бежевого цвета и коричневые брюки, а Джей Ло надела спортивный костюм в таком же цвете, как кофта актера. Идеальная пара)

"Бен всегда выглядит очень счастливым, когда он с Джен", – недавно сказал источник PEOPLE. Другой же инсайдер сообщил, что Лопес "проводит с Беном столько времени, сколько возможно".

В апреле этого года Дженнифер Лопес разорвала помолвку с бейсболистом Алексом Родригесом. Бен Аффлек расстался с возлюбленной актрисой Аной де Армас в январе.

Пока Дженнифер и Бен, которые уже были вместе в начале 00-х, не подтвердили свои отношения, но инсайдеры уверяют, что официальная новость о воссоединение – это всего лишь вопрос времени.

При этом отец Бена Аффлека рассказал, что ему ничего не известно о воссоединение его сына с Дженнифер Лопес.

Почему Джей Ло рассталась с Алексом Родригесом – смотрите в сюжете:

Ранее мы писали, что бывшего жениха Дженнифер Лопес Алекса Родригеса заметили в компании его экс-супруги.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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