Джей Ло и Бена Аффлека заметили на свидании в одинаковых нарядах (фото)

Воссоединившуюся спустя много лет пару папарацци засняли во время прогулки в Хэмптоне. Счастливые Дженнифер Лопес и Бен Аффлек шли в обнимку

Дженнифер Лопес снова заметили на прогулке с Беном Аффлеком / Фото: instagram.com/jlo

Папарацци продолжают следить за Дженнифер Лопес и Беном Аффлеком, которые не спешат официально подтверждать свои отношения. Последний, к слову, якобы намерен сделать певице предложение руки и сердца.

Накануне влюбленную парочку заметили во время прогулки по Хэмптону. Бен и Дженнифер много улыбались и шли в обнимку. Как в старые времена. Некоторые кадры уже разлетелись по соцсетям.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес на прогулке в Хэмптоне

Скриншот: instagram.com/gabriela_jlover/

Примечательно, что Аффлек и Лопес были одеты очень похоже. На Бене – худи бежевого цвета и коричневые брюки, а Джей Ло надела спортивный костюм в таком же цвете, как кофта актера. Идеальная пара)

"Бен всегда выглядит очень счастливым, когда он с Джен", – недавно сказал источник PEOPLE. Другой же инсайдер сообщил, что Лопес "проводит с Беном столько времени, сколько возможно".

В апреле этого года Дженнифер Лопес разорвала помолвку с бейсболистом Алексом Родригесом. Бен Аффлек расстался с возлюбленной актрисой Аной де Армас в январе.

Пока Дженнифер и Бен, которые уже были вместе в начале 00-х, не подтвердили свои отношения, но инсайдеры уверяют, что официальная новость о воссоединение – это всего лишь вопрос времени.

При этом отец Бена Аффлека рассказал, что ему ничего не известно о воссоединение его сына с Дженнифер Лопес.

Почему Джей Ло рассталась с Алексом Родригесом – смотрите в сюжете:

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