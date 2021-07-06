Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo

Топ-новость

Ответка Поляковой

Топ-новость

Каминг-аут MELOVIN

Топ-новость

Сталлоне - 75!

Спецтема

Atlas Weekend

Спецтема

Самое дорогое

Спецтема

Канны-2021
СЕГОДНЯ Lifestyle Новости шоу бизнеса

Дженнифер Лопес выпустила "горячий" испанский трек, в котором распрощалась со своим прошлым

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
6 июля, 13:04
Копировать ссылку
Пока все обсуждали возобновившиеся отношения певицы с ее бывшим, Беном Аффлеком, она времени не теряла. Поп-дива выпустила испаноязычный трек и он звучит слишком "горячо"
Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес / Фото: People

Актриса и певица Дженнифер Лопес, которая показала, как она похожа на своего отца на архивном фото, презентовала новый сингл Cambia el Paso. Песню артистка записала вместе с 27-летним пуэрториканским певцом Рау Алехандро, который в свое время сотрудничал с Селеной Гомес. Трек преимущественно испаноязычный, но с добавлением нескольких фраз на английском. Но испанский в исполнении Джей Ло звучит очень ярко и колоритно.

За сутки трек артистки собрал более 200 тысяч просмотров на YouTube. Пока что артисты выпустили аудиоверсию, а уже 9 июля состоится премьера клипа.

В интервью на радио SiriusXM Дженнифер Лопес сказала, что трек о том, что нужно двигаться дальше.

"Песня о переменах и о том, чтобы не бояться сделать шаг. Просто сделай шаг вперед, сделай то, что тебе нужно. Если что-то не так, что бы это ни было в вашей жизни, просто шагните вперед", – сказала певица.

Накануне выхода песни артистка также рассказала, как чувствует себя на этом жизненном этапе.

"Я супер счастлива. Люди всегда задают вопрос: "Как дела? Что происходит? Ты в порядке?". Так вот. Я никогда не чувствовала себя лучше", – сказала Джей Ло в интервью Apple Music.

Рау Алехандро и Дженнифер Лопес
Рау Алехандро и Дженнифер Лопес / Фото: instagram.com/jlo

Сама же Дженнифер Лопес действительно шагнула вперед. В начале этого года певица рассталась со своим женихом Алексом Родригесом, с которым у нее должна была состояться торжественная свадьба, и теперь воссоединилась со своим бывшим, актером Беном Аффлеком.

Смотрите в сюжете, как Джей Ло станцевала со своим бывшим Пидиди:

Ранее папарацци застали Дженнифер Лопес и Бена Аффлека во время поцелуя.

Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все новости Life
Показать еще
Цитата дня

"В это же время такая любовь не признается кем-то, блокируется и просто не выпускается в эфир. Неужели борьба за свои права и свободы должна иметь цензуру? Если нет, то я безусловно поддерживаю вас. А если да, то я не уверен, что хочу существовать в таком будущем Украины."

MELOVIN певец, композитор
Скандальное видео поцелуев MELOVIN
Реклама
Гороскоп
Твой гороскоп на Сегодня
Читать гороскоп
Лайфхак дня
Как реанимировать букет цветов
Хакнуть
Спецпроект
Календарь лайфхаков
Июль
Лайфхаки по календарю
SHOW MUST GO ON

Каннский кинофестиваль

6 — 17 июля

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября
тест
Угадаешь звезду по модному образу?
Попробовать
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
4 - 10 июля
Читать гороскоп
Первый сольный
Концерт ONUKA
27 августа / 19:00
Детальнее про сольник
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Ужин за ₴200 000 в Киеве
За что такие деньги?
Заведи будильник
00
дней
09
часов
49
минут
08
секунд
6 - 18 июля

74-й Каннский кинофестиваль

Перейти на спецтему
Just do it
Полезный совет на Сегодня
Есть овощи каждый день
Почему это важно?
Гороскоп
Твой гороскоп на июль
Овен

Овен

 Овен

Телец

 Овен

Близнецы

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Дева

 Овен

Весы

 Овен

Скорпион

 Овен

Стрелец

 Овен

Козерог

 Овен

Водолей

 Овен

Рыбы
Гороскоп
Самые опасные среди знаков зодиака
Узнать кто?

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять