Дженнифер Лопес выпустила "горячий" испанский трек, в котором распрощалась со своим прошлым

Пока все обсуждали возобновившиеся отношения певицы с ее бывшим, Беном Аффлеком, она времени не теряла. Поп-дива выпустила испаноязычный трек и он звучит слишком "горячо"

Дженнифер Лопес / Фото: People

Актриса и певица Дженнифер Лопес, которая показала, как она похожа на своего отца на архивном фото, презентовала новый сингл Cambia el Paso. Песню артистка записала вместе с 27-летним пуэрториканским певцом Рау Алехандро, который в свое время сотрудничал с Селеной Гомес. Трек преимущественно испаноязычный, но с добавлением нескольких фраз на английском. Но испанский в исполнении Джей Ло звучит очень ярко и колоритно.

За сутки трек артистки собрал более 200 тысяч просмотров на YouTube. Пока что артисты выпустили аудиоверсию, а уже 9 июля состоится премьера клипа.

В интервью на радио SiriusXM Дженнифер Лопес сказала, что трек о том, что нужно двигаться дальше.

"Песня о переменах и о том, чтобы не бояться сделать шаг. Просто сделай шаг вперед, сделай то, что тебе нужно. Если что-то не так, что бы это ни было в вашей жизни, просто шагните вперед", – сказала певица.

Накануне выхода песни артистка также рассказала, как чувствует себя на этом жизненном этапе.

"Я супер счастлива. Люди всегда задают вопрос: "Как дела? Что происходит? Ты в порядке?". Так вот. Я никогда не чувствовала себя лучше", – сказала Джей Ло в интервью Apple Music.

Рау Алехандро и Дженнифер Лопес / Фото: instagram.com/jlo

Сама же Дженнифер Лопес действительно шагнула вперед. В начале этого года певица рассталась со своим женихом Алексом Родригесом, с которым у нее должна была состояться торжественная свадьба, и теперь воссоединилась со своим бывшим, актером Беном Аффлеком.

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Ранее папарацци застали Дженнифер Лопес и Бена Аффлека во время поцелуя.