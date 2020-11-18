Дженнифер Лопес рассказала о депрессии на самоизоляции

Певицу пугала неопределенность

У всех на 2020 были большие планы, но коронавирус внес коррективы. Изоляция стала настоящим испытанием для Дженнифер Лопес. Певица вспомнила о том, как пережила депрессию.

Как пишет журнал Hello, Дженнифер в интервью радио El Zol 107.9 призналась, что ее пугала неизвестность и она чувствовала себя плохо.

"Я думаю, у многих была депрессия или страх того, что должно было что-то произойти. У меня было достаточно таких моментов, когда я чувствовала себя очень плохо и моя семья тоже", – поделилась певица.

Дженнифер Лопес с женихом и детьми Фото: instagram.com/arod

Она вспомнила разговор с дочерью Эммой в начале самоизоляции. Девочка не понимала, почему не может ходить в школу и видеться с друзьями.



"Я скучаю по своим друзьям. Почему это происходит в нашей жизни?" – интересовалась дочка.



Но происходящее певица смогла объяснить лишь тем, что это возможность побыть всем вместе. Нашла Дженнифер Лопес и способ, как справиться с депрессией. Артистка рекомендует начать что-то делать, а не сидеть на месте.



"В те дни, когда тебе плохо, гораздо важнее встать и что-то сделать. Сделайте небольшую тренировку или приготовьте что-нибудь вкусное", – рекомендует певица

Ранее певица Дженнифер Лопес получила премию People's Choice Awards в платье за 2500 долларов.

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