Дженнифер Лопес показала фото в свадебном платье

Певица поделилась фотографиями со съемочной площадки

Неделю назад все начали говорить о том, что Дженнифер Лопес рассталась с Алексом Родригесом. После этого пара сделала официальное заявление, опровергнув информацию о расставании, а Родригес даже навещал любимую в Доминикане, где та принимает участие в съемках.

На своей странице в Instagram Джей Ло опубликовала фото в свадебном платье. К сожалению фанатов, кадры не с настоящей свадьбы – они сделаны во время съемок кино.

Фото: instagram.com/jlo

Фото: instagram.com/jlo

Фильм, в котором снимается Дженнифер Лопес, называется Shotgun Wedding ("Свадьба по залету"). В нем должен был сниматься Арми Хаммер, но актера уволили после скандала из-за фрагментов его переписки.

В картине сыграет Ленни Кравиц, которому досталась роль бывшего бойфренда главной героини Джей Ло.

Напомним, ранее мы рассказывали, кого обвиняют в разрыве Лопес и Родригеса.

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