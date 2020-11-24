Дженнифер Лопес обвинили в плагиате Бейонсе. Что об этом пишут в Сети

Между поклонниками не утихают споры

На днях состоялась премия American Music Awards-2020. Одним из самых ярких выступлений был номер Дженнифер Лопес и латиноамериканского певца Maluma. Но и звание самого скандального выступления уходит этим же исполнителям. Дженнифер Лопес обвинили в плагиате номера Бейонсе и теперь между поклонниками двух певиц не прекращаются споры.



Для своего выступления на премии American Music Awards-2020 Джей Ло выбрала обтягивающее боди с черными бархатными вставками. В качестве прически певица выбрала "мокрую укладку". Не обошлось без зажигательных танцев на стуле.

Смотреть выступление Дженнифер Лопес:





Этот номер очень напомнил многим поклонникам номер Бейонсе на премии "Грэмми" в 2014 году. Тогда певица выступала в полупрозрачном боди и танцевала со стулом под красно-синим светом прожекторов.



Смотреть выступление Бейонсе







Джей Ло никак не прокомментировала обвинения в плагите, Бейонсе тоже молчит. А вот поклонники продолжают выяснять, кто кого скопировал.

В Twitter написали, что Лопес была одета точно также ... вплоть до мокрых волос и стула".



Кто-то из поклонников сделал коллаж, чтобы доказать плагиат Дженнифер Лопес



А некоторые встали на защиту Джей Ло, заявив, что певица ставила подобную хореографию давно и часто черпает вдохновение из классических фильмов.



Ранее мы рассказывали, что Дженнифер Лопес рассказала о депрессии во время самоизоляции.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться