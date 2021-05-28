Дженнифер Лопес планировала объявить о романе с Аффлеком после 17 лет разлуки

Лопес собиралась сообщить об отношениях с Аффлеком своим подписчикам в Instagram задолго до того, как о них узнали папарацци

Американская певица Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек Фото: hulldailymail

Американская поп-певица Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек после 17 лет разлуки планируют публично объявить о своем воссоединении как пары, однако их опередила пресса.

Об этом источник сообщил изданию The Daily Mail.

Лопес собиралась сообщить об отношениях с Аффлеком своим подписчикам в Instagram задолго до того, как о них узнали папарацци.

"Он оставался у нее дома в апреле, и она уже готовилась анонсировать, что они снова вместе. Ей очень важно правильно подгадать время", – пишет издание.

Лопес и Аффлек были помолвлены 17 лет назад, однако разорвали помолвку и расстались. Ранее в мае стало известно, что артисты провели вместе отпуск на горнолыжном курорте в Монтане. В апреле Лопес разорвала помолвку с бейсболистом Алексом Родригесом. В январе Аффлек расстался с возлюбленной актрисой Аной де Армас.

"Пока они просто плывут по течению и строят планы, чтобы видеться как можно чаще, – уверены журналисты The Daily Mail. – Им еще предстоит кое-что обсудить, прежде чем они объявят о романе публично. Совершенно очевидно, что они снова очень сильно влюбились друг в друга, но они не хотят снова оказаться под давлением".

Напомним, как выглядели Дженнифер Лопес и Бен Аффлек тогда и сейчас – фото спустя 17 лет.

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