Джаред Лето потерял свой "Оскар" и ищет его уже три года

Но статуэтке еще до пропажи пришлось несладко – звезда случайно ударил ее об перила лестницы

Американский актер и музыкант Джаред Лето, который ничуть не постарел к своим 49 годам, потерял свою статуэтку "Оскар". Актер получил награду за второстепенную роль в фильме "Далласский клуб покупателей" в 2014 году, где он сыграл роль транссексуала, заразившейся СПИДом. Теперь же Лето впервые признался, что уже три года не может найти статуэтку.

В популярном шоу The Late Late Show Джаред Лето рассказал, что "Оскар" загадочным образом исчез, когда он переезжал в новый дом в Лос-Анджелесе. Но актер узнал об этом не сразу, потому что, ему никто не хотел об этом говорить.

"Возможно статуэтка и правда где‑то лежит, но мы все обыскали сверху донизу. Надеюсь, она в хороших руках", – сказал Джаред Лето.

Джаред Лето потерял "Оскар" Фото: Getty Images

Артист добавил, что вряд ли бы кто-то выбросил "Оскар" в мусорный бак, поэтому надеется, что за ним бережно ухаживают.

Но по всей видимости еще до пропажи "Оскару" Джареда Лето пришлось несладко. Актер сказал, что однажды случайно ударил статуэтку об перила лестницы и на награде осталась вмятина.

Ранее вышел документальный фильм о "Джокере" с Джаредом Лето, Джеком Николсоном и Хоакином Фениксом.

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