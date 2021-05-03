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Джанабаева и Меладзе с синяками могут отбить у вас желание заводить детей – видео

Сегодня, 14:02

Звездная пара недавно стала родителями в третий раз – у них в семье появилась девочка

Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе в третий раз стали родителями. Накануне певица родила девочку, которую назвали Агатой.

Малышке пара очень рада, хотя по их внешнему виду этого не скажешь. В Instagram-профиле Джанабаева опубликовала видео, в котором показала всю красоту родительства – и у нее, и у Меладзе огромные синяки под глазами. Определенно, им не хватает сна.

, (@albinadzhanabaeva)

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Вероятно, Альбина и Валерий просто демонстрируют свое чувство юмора, ведь это не первый их ребенок.

"Ничего, что ночи бессонные, зато дни веселые", – написала в посте исполнительница.

У 42-летней Альбины Джанабаевой и 55-летнего Валерия Меладзе уже трое общих детей. Кроме Агаты они воспитывают Константина, который родился в 2004 году, и Луку, появившегося на свет в 2014 году. У певца также есть трое дочерей от первого брака.

Ранее сообщалось, что звезда сериала "Папины дочки" беременна от фигуриста, старшего ее на 21 год.

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