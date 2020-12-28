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Две украинки получили блогерский "Оскар" на престижном конкурсе. Одна из судей – участница "Дома-2"

Сегодня, 20:05

Блогеры получили награды World Influencers and Bloggers Awards

Звездное жюри конкурса World Influencers and Bloggers Awards определило самых влиятельных инфлюенсеров в категории "До 500 000 подписчиков", среди победителей блогеры из США, ЕС и Украины!

У каждого судьи, к слову, миллионы фолловеров в Instagram. Это телеведущая Виктория Боня, "танцующий миллионер" Джанлука Вакки и легендарный повар Нусрет Гекче.

Виктория Боня, Джанлука Вакки, Нусрет Гекче
Виктория Боня, Джанлука Вакки, Нусрет Гекче
Фото: instagram.com/victoriabonya, instagram.com/gianlucavacchi, instagram.com/nusr_et

Продюсер и организатор конкурса – Гражина Чаплин, основательница The World Influencers and Bloggers Association – организация, объединяющая онлайн-лидеров мнений по всему миру.

Так, в номинации Advanced Blogger Гран–при досталось украинской телеведущей и ютуберу Екатерине Любчик. Екатерина получила уникальный опыт работы сначала моделью, а затем – и репортером на показах самых престижных кутюрных брендов мира в Милане и Париже. Записывала интервью с легендарными дизайнерами – в частности, Донателлой Версаче и Вивьен Вествуд.

Софи Николь Дранова и Екатерина Любчик
Софи Николь Дранова и Екатерина Любчик
Фото: пресс-служба

Лучшим блогером среди детей конкурса "World Influencers and Bloggers Awards" стала модель Софи Николь Дранова. В своем блоге рассказывает сверстникам о стиле и моде. В этом году Софи Николь даже появилась на обложке журнала L'Officiel.

Сейчас The World Influencers and Bloggers Association (штаб – квартира ассоциации находится в Монако) проводит сразу два конкурса: для будущих звезд блогосферы, World Bloggers Awards и World Influencers and Bloggers Awards. Этот конкурс, который американская пресса окрестила "Оскаром для инфлюенсеров", ежегодно происходит в Каннах во время Каннского кинофестиваля.

Напомним, украинка Оксана Лынив стала лучшим дирижером Германии. Ранее мы сообщали, что украинский фильм "Плохие дороги" получил награду Венецианского кинофестиваля.

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