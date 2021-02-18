Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Дуа Липа стала самой влиятельной звездой по версии Time: что известно о певице

Сегодня, 18:50

На счету у певицы уже немало престижных наград

Журнал Time составил традиционный список 100 самых влиятельных людей 2021 года. Несмотря на то, что год только начался, данный рейтинг показал "восходящих" звезд, которые набирают популярность и впечатляют своими достижениями и формируют будущее. Среди звезд первое место заняла 25-летняя британская певица албанского происхождения Дуа Липа.

В создании списка приняли участие герои Time 100, включая экоактивистку Грету Тунберг и молодую актрису Зендаю.

"Все в этом списке готовы войти в историю. И на самом деле, многие уже сделали", – заявил Дэн Максаи, редакционный директор Time 100.

Дуа Липа
Дуа Липа
Фото: instagram.com/dualipa

Чем знаменита Дуа Липа?

Дуа Липа начала свою карьеру в 2015 году, но как певица заявила о себе еще ранее. С 14 лет она размещала каверы на песни популярных артистов на YouTube. И уже в возрасте 20 лет начала работать над своим дебютным альбомом на одном из лучших в мире звукозаписывающих лейблов – Warner Bros. Records. В том же году Дуа Липа выпустила два своих первых сингла, один из которых обрел большую популярность в Европе.

Дальше карьера певицы развивалась очень успешно и быстро – в 2016 году знаменитый ямайский певец Шон Пол при участии Дуа Липы записал трек No Lie. Песня стала мировым хитом и вскоре стала саундтреком к фильму с Дуэйном Джонсоном "Спасатели Малибу".

Дуа Липа записала два альбома – Dua Lipa (2017) и Future Nostalgia (2020) и завоевала две премии "Грэмми" в 2019 году.

Певица уже бывала в Киеве. Например, в 2018 году она выступила на финале Лиги чемпионов в НСК "Олимпийский", а недавно сняла в Киеве свой новый клип.

Читайте также: "Маккаби" – "Шахтер": где и когда смотреть матч 1/16 Лиги Европы.

Среди звезд в списке "людей будущего" по версии Time также есть:

  • бывшая девушка Бена Аффлека, актриса Ана Де Армас
  • звезда сериала "Ход королевы" Аня Тейлор Джой
  • актер из сериала "Бриджертоны" Реге-Жан Пейдж
  • звезда фильма "Тенет" Дэвид Вашингтон
  • актриса Флоренс Пью

Ранее Forbes назвал ТОП-10 самых высокооплачиваемых актрис мира.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
20 сериалов, которые вам будет стыдно смотреть с семьей Стань членом жюри рейтинга «ТОП-25 самых успешных женщин украинского бизнеса» Гросу в новом клипе показала любовь с российским актером Полянским: видео
рейтинг певица Time Дуа Липа
Реклама

Новости партнеров

Простой и быстрый салат из пекинской капусты
Простой и быстрый салат из пекинской капусты
Сочные отбивные: секрет в сметанном маринаде
Сочные отбивные: секрет в сметанном маринаде
Шоколадный торт Минутка без выпечки из печенья (рецепт)
Шоколадный торт Минутка без выпечки из печенья (рецепт)
Простая шарлотка с яблоками. Проще простого
Простая шарлотка с яблоками. Проще простого

Популярные статьи

Сегодня, 16:26Вкусно

Солянка сборная мясная по-домашнему: простой рецепт

Сегодня, 12:16Вкусно

Классический рецепт яблочного штруделя с изюмом и корицей

Сегодня, 09:36Звездно

Умер Андрей Мягков из "Иронии судьбы, или С легким паром"

Сегодня, 05:24Психо

Гороскоп на сегодня 18 февраля: Близнецы страдают от влияния ретроградного Меркурия, а Львам нужен контроль

Вчера, 20:00Звездно

Самые крепкие пары шоу-бизнеса

Вчера, 17:24Вкусно

Как запечь сочное мясо – сделайте это в рукаве

Вчера, 15:42Вкусно

Как приготовить соус бешамель: 3 вкусных рецепта

Вчера, 12:31Звездно

В Сети раскритиковали новый имидж Регины Тодоренко: "Старит этот образ"

Вчера, 11:16Events

Красивые поздравления с днем рождения женщине в стихах, прозе и смс

Вчера, 09:40Звездно

Олег Винник о нищете в своей жизни: "Перед зарплатой покупал себе банан"

Вчера, 05:16Психо

Гороскоп на сегодня 17 февраля: Скорпион будет всемогущим, а Стрелец будет сражать харизмой

16 февраляЗвездно

Наталью Могилевскую заметили на свидании с миллионером (фото)

16 февраляВкусно

Как правильно варить макароны на плите и в мультиварке

16 февраляЗвездно

Тина Кароль призналась, когда последний раз делала тест на беременность

16 февраляАктуально

Избавляемся от желтизны: как освежить блонд к весне

16 февраляПсихо

Гороскоп на сегодня 16 февраля: Ракам нужно контролировать себя, а Львам перестать питать иллюзии

Новости партнеров

Как вкусно приготовить жареную картошку
Как вкусно приготовить жареную картошку
Чебуреки: вкусные, хрустящие снаружи и с сочной начинкой
Чебуреки: вкусные, хрустящие снаружи и с сочной начинкой
Аллегрову показали без парика и макияжа
Аллегрову показали без парика и макияжа
Внук советского Ихтиандра вырос таким же красавцем, как и дедушка
Внук советского Ихтиандра вырос таким же красавцем, как и дедушка
"До утра не будем спать": Ани Лорак в Киеве встретилась с кумой
"До утра не будем спать": Ани Лорак в Киеве встретилась с кумой
Извинения не помогли: дерзкий Кошевой обидел известного украинца
Извинения не помогли: дерзкий Кошевой обидел известного украинца
Как вкусно приготовить гречку: простой рецепт
Как вкусно приготовить гречку: простой рецепт
Дикий восторг: MARUV не стесняясь позировала в мокром купальнике
Дикий восторг: MARUV не стесняясь позировала в мокром купальнике

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять