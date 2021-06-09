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Спецэпизод Друзья: Воссоединение озвучат актеры культового дубляжа 2000-х

Сегодня, 13:39

10 июня нашумевший эпизод выйдет в украинской озвучке эксклюзивно на украинском сервисе OLL.TV

Спецэпизод "Друзей" выйдет в украинской озвучке
Спецэпизод "Друзей" выйдет в украинской озвучке
Фото: пресс-служба

В Украине долгожданная премьера спецэпизода "Друзья: Воссоединение" появилась в доступе на OLL.TV одновременно с мировым релизом на HBO Max, 27 мая. И сейчас платформа подготовила для украинцев уникальное событие – пригласила актеров, задействованных в оригинальном дубляже "старых" "Друзей", и реализовала украинский дубляж эпизода.

"Мы очень обрадовались выходу "Друзья: Воссоединение" не только как сервис, но и как люди, которые выросли на "Друзьях, – говорит Виталий Чирков, директор по контенту OLL.TV. – Конечно, хотелось, чтобы украинцы могли увидеть премьеру как можно раньше, поэтому сначала мы опубликовали специальный эпизод с титрами, потом – с доступным переводом. Но, понятно, что для Украины и всех людей, которые были и есть поклонниками этой истории, существует культовый перевод в дубляже телеканала "1+1". Так пришла идея с помощью наших друзей из "Так Треба Продакшн" найти актеров, которые озвучивали сериал 17 лет назад, и дублировать их голосами тех же самых персонажей и точно так же, как это было тогда. Слава Богу, у нас это получилось! Теперь украинский зритель может смотреть "Друзей" так, как он любит, как привык и как надо на самом деле".

Кадр из спецэпизода "Друзья: Воссоединение"
Кадр из спецэпизода "Друзья: Воссоединение"
Фото: пресс-служба

Как и в озвучке оригинального сериала 2000-х, всех персонажей дублируют на украинский язык двое актеров. Евгений Пашин вновь стал голосами Росса, Чендлера и Джоуи, а также остальных мужских персонажей. А Лариса Руснак – Рейчел, Моники, Фиби и других героинь.

В "Так Треба Продакшн" сам процесс называют "качественным озвучиванием оригинальной адаптации". По технологии записи, это является дубляжем, но по результату выглядит озвучкой. Именно такой, какой в свое время она была у "1+1". Это придумано для того, чтобы максимально "приблизить" голоса, и они воспринимались фанатами так же органично, как и сериал.

Сами актеры на предложение принять участие в легальной официальной адаптации "Друзья: Воссоединение" отреагировали с восторгом. Ведь они прожили с ними 234 серии, это целый кусок жизни.

Лариса Руснак – голос Моники, Рэйчел, Фиби и других женских персонажей в "Друзьях"
Лариса Руснак – голос Моники, Рэйчел, Фиби и других женских персонажей в "Друзьях"
Фото: пресс-служба

"Когда мне предложили этот проект, я безумно обрадовалась! – говорит Лариса, – Всегда очень любила этот сериал. Даже не думала, что он просто взорвется через такой длительный период. В последнее время часто слышу от молодежи, что "Друзья" стали чрезвычайно популярными, и меня это очень радует! Шикарный сериал, такой откровенный, честный. В нем говорят простым человеческим языком, который попадает прямо в сердце. И это круто. Ведь качественный продукт воспитывает всех нас".

Своих первых "Друзей" Лариса и Евгений озвучивали почти год. За одну смену делали по несколько серий.

"Это был длинный и плотный период. У меня воспоминания об этом проекте связаны с постоянным желанием спать, – смеется актриса – Я тогда была без машины, с маленьким ребенком, бегала с ним между работами и очень уставала. На "Друзьях" засыпала между репликами. Пашку (Евгения Пашина) просила: "разбудишь, когда будут мои сцены!"

Евгений Пашин – голос мужских персонажей в украинской озвучке "Друзей"
Евгений Пашин – голос мужских персонажей в украинской озвучке "Друзей"
Фото: пресс-служба


Евгений Пашин признается, что в 1998-1999 годы часто цитировал героев сериала в реальной жизни, пересказывал их шутки – так ему нравился этот проект, его персонажи.

"Получал большое удовольствие от этой работы, – вспоминает он. – Бывало, читал реплики, отрывался от текста, хохотал и снова продолжал. Я озвучил сотни сериалов, не говоря уже о фильмах, и, на мой взгляд, реально смешные можно пересчитать на пальцах одной руки. Здесь же – однозначно смешно, очень остроумно, здорово сыграно, написано. Один из немногих сериалов, который я воспринимал и как зритель. Эта шестерка – Мастера с большой буквы! Конечно, там появлялись и приглашенные звезды – Брэд Питт, Брюс Уиллис, но основные герои – мало кто может так сыграть.

И они все такие разные... Мне всегда казалось, что в таком коллективе должен быть лидер, к которому прислушиваются остальные. Я пытался понять, кто из них генератор этого юмора, шуток, кто задает тон? Мне казалось, что это Мэттью Перри. Мой любимчик. Восхищался им как актер актером. Знаю и ценю, каким трудом дается эта легкость на площадке, и какой должна быть одаренность человека, чтобы так играть. Уверен, те, кто любит "Друзей", посмотрят новый эпизод с интересом. И голоса у актеров сейчас ничуть не изменились".

Эксклюзивно на OLL.TV вслед за выходом эпизода "Друзья: Воссоединение" появятся все 10 сезонов "Друзей". Планируется опубликовать их в той же озвучке, к которой украинский зритель так привык, и в которой любит смотреть этот сериал.

"Друзья: Воссоединение" – 10 июня
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Ранее мы делали обзор 10 главных моментов, которые заставят вас улыбнуться в спецэпизоде "Друзья: Воссоединение".

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