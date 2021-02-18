Самые дорогие и необычные дома знаменитых людей: дворец-пузырь и эко-дом в форме глаза

Известные люди звезды могут позволить себе построить дом любого вида и стоимости

Дом — самое важное место в жизни каждого человека. Он является нашей крепостью. А для знаменитых людей это еще один способ всех удивить. Дмитрий Коляденко и программа "Зіркоманія" на телеканале "Украина 24" узнали о самых необычных и дорогих домах известных людей.

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"Дворец-пузырь" модельера Пьера Кардена

Так называемый "дворец-пузырь" известного модельера Пьера Кардена, который находится на юге Франции, недалеко от города Канны, недавно выставили на продажу. Здание считается одним из самых дорогих в мире, за него хотят 455 миллонов долларов.

Дом построили в 80-х годах, в нем десять спальных комнат и три бассейна, но исключительным атрибутом роскоши дворца является амфитеатр под открытым небом на 500 мест.

Дом Пьера Кардена Фото: Скриншот из YouTube

Дом Пьера Кардена Фото: Скриншот из YouTube

Дом Пьера Кардена Фото: Скриншот из YouTube

"Космический" дом миллиардера Владислава Доронина

В Подмосковье продается экстравагантный дом космического дизайна. Он должен был стать подарком на свадьбу супермодели Наоми Кэмпбелл от ее бывшего жениха – миллиардера Владислава Доронина. Бизнесмен хочет за него 150 миллионов долларов, хотя утверждает, что потратил на строительство в полтора раза больше. Дом ценный, потому что это единственный частный дом, спроектированный архитектором Захой Хадид.

Дом Наоми Кэмпбелл Фото: Скриншот из YouTube

Но это не единственный эксцентричный дом Наоми Кэмпбелл. Десять лет назад Доронин подарил теперь уже экс-возлюбленной особняк в форме глаза египетского бога Гора.

Эко-дом в форме глаза бога Гора. Фото: Inhabitat

Дом находится на турецком острове Плайя-де-Клеопатра и за счет солнечных батарей энергетически полностью независим. После разрыва пары дом остался Наоми.

Дом-музей Сальвадора Дали

Уже полвека ценителей прекрасного удивляет странный дом сюрреалиста Сальвадора Дали, который находится в испанском Фигерасе. Это настоящая крепость, где залы объединены причудливыми лабиринтами, а оформление – работы самого Дали, которые увеличивают стоимость дома в разы. Последний раз инвентаризация проводилась 44 года назад и тогда эксперты оценили здание в 200 000 евро, в то время, как только одно панно на потолке стоило девять миллионов евро. Сейчас здесь дом-музей художника, открытый для туристов.

Дом-музей Сальвадора Дали Фото: Instagram

"Волнистый" дом в Вене

А вот многоквартирный дом авторства Фриденсрайха Хундертвассера, который находится в Вене, принадлежит городу. Квартиры этого "волнистого" дома сдаются по средней стоимости жилья в Австрии и доступны всем желающим.

Дом Хундертвассера Фото: Wikipedia

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