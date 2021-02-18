Самые дорогие и необычные дома знаменитых людей: дворец-пузырь и эко-дом в форме глаза
Известные люди звезды могут позволить себе построить дом любого вида и стоимости
Дом — самое важное место в жизни каждого человека. Он является нашей крепостью. А для знаменитых людей это еще один способ всех удивить. Дмитрий Коляденко и программа "Зіркоманія" на телеканале "Украина 24" узнали о самых необычных и дорогих домах известных людей.
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Так называемый "дворец-пузырь" известного модельера Пьера Кардена, который находится на юге Франции, недалеко от города Канны, недавно выставили на продажу. Здание считается одним из самых дорогих в мире, за него хотят 455 миллонов долларов.
Дом построили в 80-х годах, в нем десять спальных комнат и три бассейна, но исключительным атрибутом роскоши дворца является амфитеатр под открытым небом на 500 мест.
В Подмосковье продается экстравагантный дом космического дизайна. Он должен был стать подарком на свадьбу супермодели Наоми Кэмпбелл от ее бывшего жениха – миллиардера Владислава Доронина. Бизнесмен хочет за него 150 миллионов долларов, хотя утверждает, что потратил на строительство в полтора раза больше. Дом ценный, потому что это единственный частный дом, спроектированный архитектором Захой Хадид.
Но это не единственный эксцентричный дом Наоми Кэмпбелл. Десять лет назад Доронин подарил теперь уже экс-возлюбленной особняк в форме глаза египетского бога Гора.
Дом находится на турецком острове Плайя-де-Клеопатра и за счет солнечных батарей энергетически полностью независим. После разрыва пары дом остался Наоми.
Уже полвека ценителей прекрасного удивляет странный дом сюрреалиста Сальвадора Дали, который находится в испанском Фигерасе. Это настоящая крепость, где залы объединены причудливыми лабиринтами, а оформление – работы самого Дали, которые увеличивают стоимость дома в разы. Последний раз инвентаризация проводилась 44 года назад и тогда эксперты оценили здание в 200 000 евро, в то время, как только одно панно на потолке стоило девять миллионов евро. Сейчас здесь дом-музей художника, открытый для туристов.
А вот многоквартирный дом авторства Фриденсрайха Хундертвассера, который находится в Вене, принадлежит городу. Квартиры этого "волнистого" дома сдаются по средней стоимости жилья в Австрии и доступны всем желающим.
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