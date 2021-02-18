Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Самые дорогие и необычные дома знаменитых людей: дворец-пузырь и эко-дом в форме глаза

Сегодня, 20:35

Известные люди звезды могут позволить себе построить дом любого вида и стоимости

Дом — самое важное место в жизни каждого человека. Он является нашей крепостью. А для знаменитых людей это еще один способ всех удивить. Дмитрий Коляденко и программа "Зіркоманія" на телеканале "Украина 24" узнали о самых необычных и дорогих домах известных людей.

Читайте также: Онлайн матча Маккаби – Шахтер

"Дворец-пузырь" модельера Пьера Кардена

Так называемый "дворец-пузырь" известного модельера Пьера Кардена, который находится на юге Франции, недалеко от города Канны, недавно выставили на продажу. Здание считается одним из самых дорогих в мире, за него хотят 455 миллонов долларов.

Дом построили в 80-х годах, в нем десять спальных комнат и три бассейна, но исключительным атрибутом роскоши дворца является амфитеатр под открытым небом на 500 мест.

Дом Пьера Кардена
Дом Пьера Кардена
Фото: Скриншот из YouTube

Дом Пьера Кардена
Дом Пьера Кардена
Фото: Скриншот из YouTube

Дом Пьера Кардена
Дом Пьера Кардена
Фото: Скриншот из YouTube

"Космический" дом миллиардера Владислава Доронина

В Подмосковье продается экстравагантный дом космического дизайна. Он должен был стать подарком на свадьбу супермодели Наоми Кэмпбелл от ее бывшего жениха – миллиардера Владислава Доронина. Бизнесмен хочет за него 150 миллионов долларов, хотя утверждает, что потратил на строительство в полтора раза больше. Дом ценный, потому что это единственный частный дом, спроектированный архитектором Захой Хадид.

Дом Наоми Кэмпбелл
Дом Наоми Кэмпбелл
Фото: Скриншот из YouTube

Но это не единственный эксцентричный дом Наоми Кэмпбелл. Десять лет назад Доронин подарил теперь уже экс-возлюбленной особняк в форме глаза египетского бога Гора.

Эко-дом в форме глаза бога Гора. Фото: Inhabitat

Дом находится на турецком острове Плайя-де-Клеопатра и за счет солнечных батарей энергетически полностью независим. После разрыва пары дом остался Наоми.

Дом-музей Сальвадора Дали

Уже полвека ценителей прекрасного удивляет странный дом сюрреалиста Сальвадора Дали, который находится в испанском Фигерасе. Это настоящая крепость, где залы объединены причудливыми лабиринтами, а оформление – работы самого Дали, которые увеличивают стоимость дома в разы. Последний раз инвентаризация проводилась 44 года назад и тогда эксперты оценили здание в 200 000 евро, в то время, как только одно панно на потолке стоило девять миллионов евро. Сейчас здесь дом-музей художника, открытый для туристов.

Дом-музей Сальвадора Дали
Дом-музей Сальвадора Дали
Фото: Instagram

"Волнистый" дом в Вене

А вот многоквартирный дом авторства Фриденсрайха Хундертвассера, который находится в Вене, принадлежит городу. Квартиры этого "волнистого" дома сдаются по средней стоимости жилья в Австрии и доступны всем желающим.

Дом Хундертвассера
Дом Хундертвассера
Фото: Wikipedia

Ранее мы рассказывали, как выглядели голливудские звезды 30 лет назад.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
В квартире Поляковой на Печерске затопило потолки: Я каждый год ругаюсь с ЖЭКом, а им все равно За 12,5 млн долларов. Заглянем внутрь нового особняка солиста Coldplay и Дакоты Джонсон Защитный костюм Наоми Кэмпбелл отдадут в музей. Модель в шоке (фото)
Наоми Кэмпбелл Сальвадор Дали Пьер Карден дома звезд
Реклама

Новости партнеров

Вкусный рецепт. Как приготовить домашние пирожки
Вкусный рецепт. Как приготовить домашние пирожки
Ани Лорак шокировала гигантской грудью
Ани Лорак шокировала гигантской грудью
В сети показали обнаженные снимки советской кинодивы Орловой
В сети показали обнаженные снимки советской кинодивы Орловой
Игра на выживание: беременной Фроловой отказали в медпомощи
Игра на выживание: беременной Фроловой отказали в медпомощи

Популярные статьи

Сегодня, 16:26Вкусно

Солянка сборная мясная по-домашнему: простой рецепт

Сегодня, 13:04Звездно

"Так больно": Брыльска, Ахеджакова и другие звезды о смерти Андрея Мягкова

Сегодня, 12:16Вкусно

Классический рецепт яблочного штруделя с изюмом и корицей

Сегодня, 09:36Звездно

Умер Андрей Мягков из "Иронии судьбы, или С легким паром"

Сегодня, 05:24Психо

Гороскоп на сегодня 18 февраля: Близнецы страдают от влияния ретроградного Меркурия, а Львам нужен контроль

Вчера, 17:24Вкусно

Как запечь сочное мясо – сделайте это в рукаве

Вчера, 15:42Вкусно

Как приготовить соус бешамель: 3 вкусных рецепта

Вчера, 12:31Звездно

В Сети раскритиковали новый имидж Регины Тодоренко: "Старит этот образ"

Вчера, 11:16Events

Красивые поздравления с днем рождения женщине в стихах, прозе и смс

Вчера, 09:40Звездно

Олег Винник о нищете в своей жизни: "Перед зарплатой покупал себе банан"

Вчера, 05:16Психо

Гороскоп на сегодня 17 февраля: Скорпион будет всемогущим, а Стрелец будет сражать харизмой

16 февраляЗвездно

Наталью Могилевскую заметили на свидании с миллионером (фото)

16 февраляВкусно

Как правильно варить макароны на плите и в мультиварке

16 февраляЗвездно

Тина Кароль призналась, когда последний раз делала тест на беременность

16 февраляАктуально

Избавляемся от желтизны: как освежить блонд к весне

16 февраляПсихо

Гороскоп на сегодня 16 февраля: Ракам нужно контролировать себя, а Львам перестать питать иллюзии

Новости партнеров

Как вкусно приготовить картофельное пюре: простой рецепт
Как вкусно приготовить картофельное пюре: простой рецепт
Глинская раскрыла секреты приготовления торта Карпатка
Глинская раскрыла секреты приготовления торта Карпатка
Тончайшее и очень хрустящее. Как приготовить печенье хворост
Тончайшее и очень хрустящее. Как приготовить печенье хворост
Личная драма Данилко: почему в свои 47 автор Сердючки не женат?
Личная драма Данилко: почему в свои 47 автор Сердючки не женат?
"Заткнись и беги": Потап резко осадил Настю Каменских
"Заткнись и беги": Потап резко осадил Настю Каменских
Кашин жестко осадил Ланового перед смертью: подробности
Кашин жестко осадил Ланового перед смертью: подробности
«Я любима, пап». Умер отец Насти Каменских
«Я любима, пап». Умер отец Насти Каменских
Прибывшая в Киев Ани Лорак показала отдавшую ее в интернат маму
Прибывшая в Киев Ани Лорак показала отдавшую ее в интернат маму

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять