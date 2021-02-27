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DOROFEEVA "слила" в Сеть фрагмент своего нового трека

Сегодня, 10:58

Певица анонсировала первый мини-альбом

В начале этого года DOROFEEVA стала первой украинской певицей, установившей миллионный рекорд на Spotify. Накануне артистка анонсировала выход первого сольного мини-альбома, а еще сама "Слила" в Сеть фрагмент свежей песни.

В своем Instagram-аккаунте Надя Дорофеева опубликовала отрывок видео, в котором поет слова из нового трека.

Певица также назвала дату выхода собственного EP. "Осторожно, слив трека!!! 05.03 открою вам первую музыкальную стори моего EP", – написала Дорофеева.

, DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

В кадре Надя предстала в черных брюках и трендовой белой майке. Она сделала два высоких хвостика на голове и выпустила передние пряди.

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Поклонники певицы пришли в восторг от услышанного. "Воздуха мне. Это слишком офигенно. Очень жду", "Очень жарко", "Вау, топ!", "Надюша, это нереально! Ждем, красотка наша любимая", – пишут в комментариях фанаты Дорофеевой.

Напомним, что дебютный клип DOROFEEVA на песню "Горит" вызвал настоящий скандал. Позднее продюсер Потап извинился за фрагмент с танцами Нади на Майдане в этом клипе.

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