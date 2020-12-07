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DOROFEEVA рассказала, почему сольная карьера была на грани срыва

Сегодня, 14:14

Певица объяснила, почему думала перенести запуск сольного проекта

31 декабря канал "Украина" покажет грандиозную премьеру праздничного шоу "Новорічна ніч на каналі Україна". Имена ведущих уже известны, а теперь давайте поговорим о звездах, которые примут участие в концерте. В новогоднюю ночь выступит DOROFEEVA со своим первым сольным хитом gorit. Программе "Зірковий шлях" на канале "Украина" Надя Дорофеева рассказала, почему сольная карьера оказалась на грани срыва.

Надя призналась, что думала перенести запуск своего сольного проекта на следующий год, но потом все же решила рискнуть.

"Я даже думала – может перенести на следующий год. Но потом осознала, что так нельзя. Мы живем сейчас", – сказала DOROFEEVA

Риск того стоил, уже несколько недель песня возглавляет чарт Itunes. Надя стала первой украинской артисткой, которой удалось занять первое место в чарте.

Надя Дорофеева
Надя Дорофеева
Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

"Действительно в чартах Itunes в этом году я являюсь первым украинским артистом, который занял первое место в чарте. Я когда узнала эту информацию, не поверила вообще своим ушам", – делится своими эмоциями певица.

Из-за карантина Надя не смогла устроить грандиозную вечеринку в честь запуска сольного проекта и пришлось онлайн презентовать песню. На онлайн-вечеринку к Дорофеевой пришли Ирина Горовая, Потап, Дима Монатик и Вера Брежнева. MONATIK пришел на онлайн-презентацию не с пустыми руками. Он подарил денежное дерево и зажигалку.

Надя Дорофеева
Надя Дорофеева
Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

"Дима всегда дарит подарки. Он во-первых зашел с денежным деревом и говорит: "к тебе должно все приходить, притягиваться". Дима подарил мне классную зажигалку, потому что вся промо кампания была связана с огнем" – рассказала певица.

Чтобы увидеть выступление DOROFEEVA, а также NK, Олега Винника, MONATIK, DZIDZIO и самых ярких звезд страны – включайте свои телевизоры в новогоднюю ночь!

Надя Дорофеева рассказала о своей сольной карьере программе "Зірковий шлях":

Ранее мы разбирали первый сольный трек Нади Дорофеевой.

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Источник: Ексклюзив "Зіркового шляху"
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