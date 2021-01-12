Дорофеева и Дантес показали экстремальный поцелуй на скале под водопадом (видео)

Артисты отдыхают на Бали

Надя Дорофеева и Владимир Дантес сейчас отдыхают за границей. Супруги наслаждаются природой Бали и активно публикуют оттуда фото и видео.

На своей странице в Instagram Надя опубликовала завораживающие фото и видео, на которых они с Владимиром стоят на скале под водопадом.

"Это Вова, я и водопад Kanto Lampo", – подписала публикацию Надя.

В комментариях к посту коллеги, друзья и поклонники выразили свой восторг: "Как красиво", "Какая красота", "Красиво очень".

"Надя! Это капец как красиво!" – написала продюсер и подруга Нади, бывшая супруга Потапа Ирина Горовая.

"Был там тоже", – пошутил Дантес.

"Красота", – написал Потап.

Скриншот: Instagram Нади Дорофеевой

Напомним, Надя Дорофеева показала фигуру в купальнике на Бали. Позже артистка поделилась еще несколькими соблазнительными снимками.

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