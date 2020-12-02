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Допрос блогера Reeflay, который вел стрим с мертвой подругой: "Выгнал ее, чтобы не воняла"

Сегодня, 17:16

Парень назвал причину ссоры

Сегодня появилась шокирующая информация о российском стримере Reeflay (Стас Решетников) – парень вел прямой эфир в Сети, в то время как рядом с ним лежала его мертвая подруга Валентина. Накануне Стас выгнал девушку на балкон (по другой версии – на улицу) в одном нижнем белье. От переохлаждения она скончалась. Решетников принес тело девушки домой, вызвал скорую и продолжал вести прямой эфир.

На допросе он признался, почему решил выгнать Валентину на мороз. Оказалось, что девушка страдала от болезни кишечника и от нее, по словам Стаса, плохо пахло, сообщает Telegram-канал Baza.

"Я выгнал ее, чтобы не воняла", – сказал парень на допросе в полиции.

Reeflay
Reeflay
Фото: instagram.com/stanislav_ivanov12


Валентина просила пустить ее обратно, говорила, что сильно замерзла, но парень дверь так и не открыл. Когда он решил проверить ее спустя несколько часов, Валентина уже была без сознания. Вскоре она скончалась, по предварительным данным, от сильного переохлаждения организма. По некоторым данным, девушка была беременна.

Напомним, умерла звезда фильма "Весна на Заречной улице".

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