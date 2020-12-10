Международный день прав животных: любимцы Насти Каменских, Леси Никитюк и других звезд
Большинство звезд отдают предпочтение собакам
Сегодня, 10 декабря, отмечается Международный день прав животных. Несмотря на занятость, дома у многих знаменитостей живут четвероногие друзья. Сегодня.Lifestyle собрали подборку животных, о которых заботятся звезды.
У Насти Каменских и Потапа есть бишон фризе Мими(в переводе с итальянского – любимая). Кстати, в этом году любимая собачка Насти родила щенков.
У Ольги Сумской и Виталия Борисюка дома живут собачки Джессика и Жасмин:
У Джамалы шпиц Баду:
Сфинксы Кокос и Цеяживут уСергея и Снежаны Бабкиных:
У Леси Никитюк вест хайленд уайт терьер – Рафаэль:
У певицы Веры Брежневой живет бишон фризе Дейзи:
Актриса Дженнифер Энистон обожает собак и после развода с Джастином Теру переживала, чтобы любимцы остались с ней. В доме звезды живут три собаки – Долли, Клайд и Софи.
У Даши Астафьевой живут собаки Чичико и Луна.
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