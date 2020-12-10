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Международный день прав животных: любимцы Насти Каменских, Леси Никитюк и других звезд

Сегодня, 14:43

Большинство звезд отдают предпочтение собакам

Сегодня, 10 декабря, отмечается Международный день прав животных. Несмотря на занятость, дома у многих знаменитостей живут четвероногие друзья. Сегодня.Lifestyle собрали подборку животных, о которых заботятся звезды.

У Насти Каменских и Потапа есть бишон фризе Мими(в переводе с итальянского – любимая). Кстати, в этом году любимая собачка Насти родила щенков.

Настя Каменских, Потап и Мими
Настя Каменских, Потап и Мими
Фото: instagram.com/kamenskux

У Ольги Сумской и Виталия Борисюка дома живут собачки Джессика и Жасмин:

Ольга Сумская и Виталий Борисюк с дочерью и любимцами
Ольга Сумская и Виталий Борисюк с дочерью и любимцами
Фото: instagram.com/olgasumska

У Джамалы шпиц Баду:

Джамала с песиком
Джамала с песиком
Фото: instagram.com/jamalajaaa

Сфинксы Кокос и Цеяживут уСергея и Снежаны Бабкиных:

Коты Сергея и Снежаны Бабкиных
Коты Сергея и Снежаны Бабкиных
Фото: instagram.com/snezhana_babkina

У Леси Никитюк вест хайленд уайт терьер – Рафаэль:

Леся Никитюк и пес Рафаэль
Леся Никитюк и пес Рафаэль
Фото: instagram.com/lesia_nikituk

У певицы Веры Брежневой живет бишон фризе Дейзи:

Вера Брежнева с собакой
Вера Брежнева с собакой
Фото: instagram.com/ververa

Актриса Дженнифер Энистон обожает собак и после развода с Джастином Теру переживала, чтобы любимцы остались с ней. В доме звезды живут три собаки – Долли, Клайд и Софи.

Дженнифер Энистон с собакой
Дженнифер Энистон с собакой
Фото: Getty Images

У Даши Астафьевой живут собаки Чичико и Луна.

Даша Астафьева
Даша Астафьева
Фото: instagram.com/da_astafieva

Ранее мы рассказывали, какое выражение лица у людей больше всего нравится котам.

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