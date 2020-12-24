Дом, где родился Дональд Трамп, продают за 3 миллиона долларов. Почему его никто не покупает?

Дом построил отец действующего президента США 80 лет назад

Дом, где родился и жил американский президент Дональд Трамп, продают на аукционе. Деньги собирают на специальной платформе. Продавцы рассчитывают, что дом выкупят сторонники действующего президента США и подарят ему, когда тот покинет Белый дом. Сколько хотят получить за кусочек президентской истории и как выглядит дом сейчас – рассказываем в материале.

Сюжет Елены Гончаренко, Оксаны Шнайдер и Владислава Смилянеца Видео: Сегодня

Небольшие входные двери и старинный стиль. В двухэтажном кирпичном доме в отдаленном районе Нью-Йорка – Квинсе провел свое детство Дональд Трамп. Сейчас здесь никого – в окнах темно, а перед зданиями не расчищен снег. Почти 200 квадратных метров. Дом построил отец действующего президента США 80 лет назад. В доме есть просторная гостиная, 5 спален, 4 ванные комнаты, камин и зимний сад. Но главное: мебель и кухня не слишком изменились с тех пор, когда там жила семья Трампов.

Нынешний владелец купил этот дом четыре года назад за два миллиона долларов. Сейчас продает за еще большую сумму.

"Сначала продавец хотел получить три миллиона долларов от одного покупателя, и никто не покупал. Тогда мы придумали платформу и предложили сторонникам Трампа делать небольшие пожертвования и собрать эти деньги. За несколько дней у нас 300 пожертвований от 5 до 500 долларов", – рассказал риэлтор Миша Хагани.

Дом, где родился Дональд Трамп Фото: Airbnb

Американцам предлагают собрать деньги и подарить дом самому Трампу, после окончания его президентства. Но пока его сторонники не слишком охотно сдают деньги на прощальный подарок. За месяц поступило меньше 7 тысяч долларов.

Риэлтор говорит, что, если не будет всей суммы, то деньги отдадут на благотворительность, а если соберут – дом передадут Трампу или тоже на благотворительность, на его выбор.

Правда, три миллионы долларов за этот дом – многовато для этого района, говорит Сьюзен, которая живет на другой стороне улицы. По ее словам, это гораздо дороже, чем все дома рядом.

Ранее мы выяснили, куда съедут Мелания и Дональд Трамп после того, как покинут Белый дом.

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