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Дочь Заворотнюк призналась, что два года борется с серьезным заболеванием

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
15 июля, 15:52
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Анна Заворотнюк решила откровенно рассказать о психологических проблемах. Пост дочь звезды "Моей прекрасной няни" опубликовала в Instagram
Анна Заворотнюк рассказала о депрессии
Анна Заворотнюк рассказала о депрессии / Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна не комментирует слухи о здоровье своей мамы, которая уже два года борется с онкологическим заболеванием. Но дочь звезды "Моей прекрасной няни" решила рассказать о своим проблемах со здоровьем, которые начались на фоне постоянных стрессов.

"Мой диагноз: депрессия. угнетенное настроение, тревога и панические атаки. Я заболела этой болезнью около двух лет назад, на протяжении года глушила себя сильными препаратами и сделала только хуже своему организму", – написала Анна в Instagram.

Анна Заворотнюк рассказала о проблемах со здоровьем на фоне стресса
Анна Заворотнюк рассказала о проблемах со здоровьем на фоне стресса / Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Как отметила дочь актрисы, уже больше года справиться с проблемами со здоровьем ей помогают врачи. Девушка перестала общаться с друзьями, чувствует себя угнетенной.

"Мое состояние и настроение очень переменчиво. Иногда я чувствую в себе какие-то силы и могу заставить себя что-то делать. А порой я не могу даже встать с кровати", – призналась Анна.

Дочь звезды "Моей прекрасной няни" решила рассказать подписчикам о своем самочувствии , чтобы быть искренней и призвать их беречь здоровье.

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"Если кому-то сейчас тоже очень плохо, то пусть это будет знаком, что вас ждёт большое счастье впереди. Берегите своё здоровье, как физическое, так и ментальное", – написала Анна.

Дочери Анастасии Заворотнюк потребовалась помощь психолога – подробности в сюжете:

Ранее мы рассказывали, что Анастасия Заворотнюк переписала загородный дома на свою маму.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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