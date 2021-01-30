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Дочь Юлии Началовой осталась без наследства из-за экс-бойфренда мамы

Сегодня, 18:44

Бывший возлюбленный требует продать квартиру, в которой Вера жила с мамой

Не так давно дочь Юлии Началовой Вера Алдонина дала первое интервью после смерти мамы. Теперь стало известно, что квартира, в которой Вера проживала с певицей, выставлена на продажу.

Изданию StarHit пиар-директор Началовой Анна Исаева подтвердила , что экс-бойфренд певицы хоккеист Александр Фролов отсудил свою часть квартиры в элитном жилом комплексе. Квартира уже выставлена на продажу.

"Это происходит. Родственники Юли собирают вещи. Уже съехали из квартиры. Фролов как требовал, так и продолжает требовать продать квартиру. Он еще при жизни Юли требовал продать, после ее смерти делает тоже самое. Квартира выставлена на продажу уже с осени прошлого года", – заявила Исаева.

Александр Фролова и Юлия Началова
Александр Фролова и Юлия Началова
Фото: Instagram

Напомним, квартиру Юлии Началовой оставил бывший муж Евгений Алдонин. Когда певица нужны были деньги на запись своего альбома и тур, ее бойфренд Александр Фролов предложил свою помощь и выкупил у артистки половину апартаментов за 20 миллионов рублей. Когда певица рассталась с хоккеистом, она заявила, что на сделку согласилась, находясь в невменяемом состоянии. Потом она говорила, что денег не получала. Через суд Юлия пыталась оставить жилье дочке, но убрать хоккеиста из списка совладельцев не получилось.

Ранее мы рассказывали, что могло спасти Юлия Началову.

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