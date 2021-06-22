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Дочь Успенской решила стать певицей – как поет Татьяна Плаксина (видео)

Сегодня, 17:15

Сейчас Любовь Успенская наладила отношения с единственной дочерью после громкого скандала. Теперь артистка решила вложить деньги в раскрутку своей дочери, чтобы она стала популярной певицей

Дочь Любови Успенской решила стать певицей
Дочь Любови Успенской решила стать певицей
Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official

Не так давно Любовь Успенская рассказывала, что планирует заняться изменениями внешнего вида своей дочери Татьяны Плаксиной. На этом перемены в жизни дочери артистки не заканчиваются – совсем скоро на сцене появится еще одна певица. Как призналась Любовь Успенская изданию "Собеседник", она хочет из дочери сделать звезду шоу-бизнеса.

А вы уже составили список целей на лето? Если еще нет, предлагаем подсмотреть несколько идей, как провести лето, чтобы наполнить его приключениями.

"Таня поет так, что переплюнет меня. Это я говорю не как мама, которая хвалит свою дочь, а как певица. Она будет принцессой! Мы с ней давали недавно пару совместных выступлений: Таня всех зрителей покорила. А сейчас я готовлю очень серьезный проект: Таня будет в нем петь! Татьяна Плаксина будет звучать везде", – рассказала Успенская..

Любовь Успенская с дочерью Татьяной Плаксиной
Любовь Успенская с дочерью Татьяной Плаксиной
Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official

Певица отметила, чтобы дочь стала звездой – ей не жалко никаких денег. Любовь Успенская готова вкладывать миллионы в запись песен, съемки клипов.

"Мы уже нашли талантливых композиторов, в том числе и из Америки, которые работают над ее репертуаром. Люди увидели пост в соцсетях, где мы пели с ней дуэтом, и стали предлагать свои песни. Предложения посыпались одно за другим! Я ей сказала: "Таня, сейчас время заниматься творчеством!" Она готова, потому что уже давно об этом мечтала", – поделилась Успенская.

Также певица рассказала, что ее дочь уже перенесла несколько пластических операций.

"Вы скоро все увидите Танечку красивой и здоровой. Такую, какой я хотела видеть ее всю жизнь. Таня перенесла несколько серьезных операций. На сегодня все уже сделано. Еще неделя – и она станет красавицей. Недавно к нам приезжали врачи из Германии: очень серьезные, профессиональные. Они провели последние операции. Сейчас Танечка счастлива", – призналась певица.

Предлагаем послушать, как дочь Любови Успенской – Татьяна Плаксина поет:

(@uspenskayalubov_official)

Ранее мы рассказывали, что Любовь Успенская написала завещание после скандала с экс-супругом.

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