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Дочь Пугачевой умилила Сеть актерскими навыками: Какой темперамент! Какая экспрессия!

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
12 июля, 09:41
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Дочка Алла Пугачевой и Максим Галкина на новом видео в Instagram продемонстрировала свои актерские навыки гостям звездного семейства
/ Фото: instagram.com/maxgalkinru

Максим Галкин продолжает радовать поклонников новыми видео с участием их с Аллой Пугачевой дочери Лизы. Подписчики юмориста не перестают восхищаться актерским талантом младшей дочери Пугачевой.

В Instagram Максим Галкин поделился видео, на котором Лиза во дворе семейного особняка артистично и с выражением загадывает гостям загадки.

"Загадки! С театральной подачей", – подписал ролик юморист.

Подписчики в комментариях не скупились на комплименты. Одни удивлялись, как же быстро растут дети, другие считают, что в семье Галкина и Пугачевой растет артистка.

  • "Какой темперамент! Какая экспрессия!"
  • "Какая классная малышка! Очень похожа на маму!"
  • "Ну артистка! А какая энергетика"
  • "Какая она хорошенькая"

Напомним, Алла Пугачева и Максим Галкин воспитывают двойняшек Лизу и Гарри, которых паре родила суррогатная мать. Малышам с юных лет дают лучшее образование. Они играют на музыкальных инструментах и знают английский и французский языки. Поклонники пары отмечают, что Лиза и Гарри очень артистичны.

Смотрите в сюжете, чему Пугачева учит своего сына:

Напомним, не так давно внук Аллы Пугачевой признался, ему не нравится, когда его таланты и успехи объясняются наследственностью.

Ранее мы рассказывали, что внучка Аллы Пугачевой собирается покорять шоу-бизнес.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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