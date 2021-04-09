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Дочь покойной Юлии Началовой перепела главный хит мамы. Трогательное видео

Сегодня, 19:14

Вера впервые исполнила песню "Герой не моего романа"

После смерти Юлии Началовой ее 14-летняя дочь Вера Алдонина уже появлялась на телевидении. Не раз в интервью друзья певицы рассказывали, что дочь Юли унаследовала талант мамы. Теперь же у поклонников появилась возможность услышать, как поет Вера Алдонина.

В программе "Модный приговор" дочь артистки исполнила главный хит своей мамы "Герой не моего романа". Видео выступления внучки опубликовала мама Юлии Началовой у себя в Instagram.

"В память о маме Верочка впервые исполнила песню "Герой не моего романа", – написала мама певицы.

Дочь Юлии Началовой поет "Герой не моего романа"
Видео: instagram.com/taisianachalova/

В комментариях многие отметили, что голос Веры похож на мамин.

"Невозможно слушать без слез, умница Вера", "Как много одинаковых моментов, ноток с Юлей, но и слышится индивидуальный, красивый тембр Веры", "Чудесная девочка. Очень проникновенно исполнила и действительно, слышаться ноты мамы", – написали в Сети.

Ранее мы рассказывали, что дочь Юлии Началовой осталась без наследства.

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Юлия Началова
Источник: instagram.com/taisianachalova/
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