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Дочь онкобольной Заворотнюк объяснила, почему скрывается информация о состоянии актрисы

Сегодня, 13:35

Анна ответила на популярный вопрос о здоровье мамы

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна, которая недавно сменила имидж, рассказала в InstaStories, почему не рассказывает о здоровье звезды сериала "Моя прекрасная няня".

Многих подписчиков Анны волнует, как сейчас себя чувствует онкобольная Анастасия Заворотнюк. Анна не любит говорить на эту тему и она решила объяснить, почему так тщательно скрывается информация о состоянии Заворотнюк.

"Потому что это очень больно, и я боюсь сотрясать воздух", – написала дочь Заворотнюк.

Анна призналась, что молится, чтобы мама поскорее поправилась. Также девушка поблагодарила тех, кто ее поддерживает и не задает лишних вопросов.

Напомним, звезда сериала "Моя прекрасная няня" рассказала, почему перестала общаться с Анастасией Заворотнюк. Также близкий друг Заворотнюк рассказал о лечении актрисы.

Ранее дочь Заворотнюк показала, как сейчас выглядит сын актрисы.

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