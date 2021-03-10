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Дочь Оли Поляковой сделала резкое заявление об украинском языке

Сегодня, 10:03

16-летняя Мария посреди ночи записала видео в Instagram

Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой Мария, недавно отпраздновавшая свое 16-летие, сделала резкое заявление об украинском языке.

Девушка посреди ночи записала видео в Instagram, чтобы пожаловаться на сложную лексику классика украинской литературы Василия Стефаника. К слову, его новелла "Каменный крест" (1900 год) входит в обязательную школьную программу по украинской литературе.

"Я ничего не имею против украинской литературы. Но прочитаю вам из Василя Стефаника "Каменный крест"... Нет, но я, конечно, плохо знаю украинский, но типа могу читать, могу писать, но не до такой степени", – возмутилась девушка.

Фото: instagram.com/mashapolyakova

Напомним, новелла "Каменный крест" посвящена теме эмиграции крестьян с Западной Украины за границу, в частности, в Канаду. Отрывок произведения, который прочитала девушка, написан диалектом, а не литературным украинский языком, поэтому и выглядит необычно.

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Интересно, что не так давно Оля Полякова выступила в поддержку закона об украинском языке в сфере обслуживания.

"Те, кто пишут в ФБ или инстаграме, что им неудобно, я хочу сказать вам: а вы видели, чтобы французы говорили на итальянском, а итальянцы – на французском? В будущем наши дети будут говорить на украинском, и это прекрасно", – написала тогда звезда в своем Instagram.

Напомним, ранее в квартире Оли Поляковой произошла катастрофа – обвалился потолок.

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Источник: Сегодня
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