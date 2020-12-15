Дочь Оли Поляковой показала репетицию со своей рок-группой: видео

Маша Полякова решила пойти по стопам матери

Похоже, что старшая дочь знаменитой украинской певицы Оли Поляковой Маша решила пойти по стопам матери, а именно – окунуться в мир музыки. Девушка создала собственную группу, но выбрала другой жанр – рок.

Видео репетиции появилось на странице Маши в Instagram. На ролике девушка поет, а ее коллега по группе играет на гитаре.

"Маленький спойлер", – подписала публикацию Маша.

Многие подписчики Маши написали, что рады за девушку и ее увлечение. Были и те, кто не оценил видео из-за плохого звука.

Напомним, Маша Полякова снялась обнаженной в ванной. Дочь Оли Поляковой опубликовала "эстетическое" видео на своей странице в Instagram, вызвав гнев звездной мамы.

Ранее мы также сообщали, что 15-летняя дочь певицы приняла участие в модном показе, где подиумом стала вода.

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