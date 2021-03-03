Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Добрынин блокирует подписчиков в Instagram, которые пишут о российском "Холостяке"

Сегодня, 13:59

Пока ведущий предпочитает не комментировать новость

Новость о том, что Никита Добрынин стал ведущим российского "Холостяка" вызвала бурную реакцию в Сети. Сам телеведущий в Instagram это никак не комментирует, но стал блокировать некоторых пользователей.

На страничке проекта уже опубликовали новый ролик с украинским ведущим.

Никита Добрынин новый ведущий российского "Холостяка"
Видео: instagram.com/holostyak.tnt.official

Но сам Добрынин пока хранит молчание. Сейчас комментарии к постам телеведущий решил закрыть. Один из подписчиков поинтересовался, почему Добрынин стал блокировать тех, кто пишет о "Холостяке".

"Чего блокируете людей с вопросами о российском "Холостяке"? Что тут такого в вопросах? Чего бояться?"- написал один из фолловеров.

Также на страничке можно увидеть еще один комментарий, в котором попросили Никиту Добрынина прокомментировать новость.

"Правда, что вы будете вести "Холостяк" с Тимати в России – лучшим другом Путина, как он себя сам называет. Объяснитесь, пожалуйста", – написали в Сети.

Но пока телеведущий никак не реагирует, а в Stories показывает, как у него проходит день. Жена Никиты Добрынина Даша Квиткова тоже предпочитает молчать о российском шоу.

Ранее Игорь Кондратюк прокомментировал участие Никиты Добрынина в "Холостяке" с Тимати.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Никита Добрынин принял участие в российском "Холостяке": фото Никита Добрынин стал ведущим российского "Холостяка" Никита Добрынин и Даша Квиткова показали фото в постели
холостяк Никита Добрынин
Реклама

Новости партнеров

"Толстая" Королева шокировала видом в бикини
"Толстая" Королева шокировала видом в бикини
Мясо в сырной панировке: простой и интересный рецепт
Мясо в сырной панировке: простой и интересный рецепт
Жасмин Тукс опубликовала абсолютно обнаженные фото
Жасмин Тукс опубликовала абсолютно обнаженные фото
Участники популярных украинских шоу, сменившие пол: фото
Участники популярных украинских шоу, сменившие пол: фото

Популярные статьи

Вчера, 13:20Звездно

Оля Полякова с супругом поздравили дочь с 16-летием. Смотрите, какой сюрприз устроили! (видео)

Вчера, 10:49Вкусно

Рецепт на 8 Марта: куриное филе, фаршированное курагой

Вчера, 09:56Фаново

Случайная находка на пляже обеспечила женщину до конца жизни (фото)

Вчера, 05:45Психо

Гороскоп на сегодня 2 марта: Тельцы погрузятся в разборки, а Рыб переполнят эмоции

1 мартаВкусно

Завтраки весны: 5 полезных и легких рецептов

1 мартаЗвездно

"Не повторяйте дома": Оля Полякова кардинально сменила имидж к весне (фото)

1 мартаВкусно

Готовимся к Масленице: 12 начинок для блинов для каждого знака зодиака

1 мартаЗвездно

Мама Королевой обвинила Малахова в изменах Тарзана: "Все выглядело мерзко"

1 мартаЗвездно

Пономарев, DZIDZIO, Пивоваров и ALEKSEEV спели вместе. Предупреждаем, видео может вызвать слезы

1 мартаЗвездно

Родители покойной Фриске подали в суд на внука и Шепелева

1 мартаЗвездно

Никита Добрынин принял участие в российском "Холостяке": фото

1 мартаEvents

Выходные дни и праздники в марте 2021 года в Украине

1 мартаEvents

Яркие открытки с первым днем весны 2021: поздравления, стихи и картинки

1 мартаПсихо

Гороскоп на сегодня 1 марта: Весам нужно устроить вечеринку, а Скорпиону сосредоточиться

28 февраляEvents

С первым днем весны: короткие поздравления и смс

28 февраляЗвездно

Анна Седокова устроила скандал на телевидении и покинула съемки

Новости партнеров

Игра на выживание: беременной Фроловой отказали в медпомощи
Игра на выживание: беременной Фроловой отказали в медпомощи
В Польше назвали самые востребованные профессии
В Польше назвали самые востребованные профессии
Какое заболевание при COVID-19 приводит к летальному исходу?
Какое заболевание при COVID-19 приводит к летальному исходу?
Звезда студии «Квартал 95» показал свою сущность
Звезда студии «Квартал 95» показал свою сущность
Кардашян потішила шанувальників знімками у зухвалому образі
Кардашян потішила шанувальників знімками у зухвалому образі
Как выглядят жены и девушки футболистов киевского "Динамо". Видео
Как выглядят жены и девушки футболистов киевского "Динамо". Видео
5 главнейших противопоказаний к вакцинации от COVID
5 главнейших противопоказаний к вакцинации от COVID
Печериці з фетою і часником: рецепт від Євгена Клопотенка
Печериці з фетою і часником: рецепт від Євгена Клопотенка

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять