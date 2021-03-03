Добрынин блокирует подписчиков в Instagram, которые пишут о российском "Холостяке"

Пока ведущий предпочитает не комментировать новость

Новость о том, что Никита Добрынин стал ведущим российского "Холостяка" вызвала бурную реакцию в Сети. Сам телеведущий в Instagram это никак не комментирует, но стал блокировать некоторых пользователей.

На страничке проекта уже опубликовали новый ролик с украинским ведущим.

Никита Добрынин новый ведущий российского "Холостяка" Видео: instagram.com/holostyak.tnt.official

Но сам Добрынин пока хранит молчание. Сейчас комментарии к постам телеведущий решил закрыть. Один из подписчиков поинтересовался, почему Добрынин стал блокировать тех, кто пишет о "Холостяке".

"Чего блокируете людей с вопросами о российском "Холостяке"? Что тут такого в вопросах? Чего бояться?"- написал один из фолловеров.

Также на страничке можно увидеть еще один комментарий, в котором попросили Никиту Добрынина прокомментировать новость.

"Правда, что вы будете вести "Холостяк" с Тимати в России – лучшим другом Путина, как он себя сам называет. Объяснитесь, пожалуйста", – написали в Сети.

Но пока телеведущий никак не реагирует, а в Stories показывает, как у него проходит день. Жена Никиты Добрынина Даша Квиткова тоже предпочитает молчать о российском шоу.

Ранее Игорь Кондратюк прокомментировал участие Никиты Добрынина в "Холостяке" с Тимати.

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