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"Очень больно": дочь Юлии Началовой дала первое интервью после смерти мамы

Сегодня, 12:39

Только спустя два года после трагедии девочка смогла поговорить с журналистами о пережитом

После смерти Юлии Началовой внимание журналистов было приковано к дочери артистки Веры. Родители певицы старалась оградить внучку от внимания прессы. Спустя два года Вера решила дать интервью программе "Док-ток" в рамках трехсерийного фильма о жизни ее мамы.

В последний раз Вера видела маму за день до того, как Юля попала в больницу. Тогда певица уже плохо себя чувствовала и не могла прийти на выступление дочери.

"В последний раз я видела маму живой 7 марта. У меня было выступление в школе, но мама не смогла приехать, поскольку у нее очень сильно болела нога. Потом я привезла ей большой букет цветов. Мама мне пожелала тогда много всего хорошего", – поделилась воспоминаниями дочь Началовой.

Дочь Юлии Началовой Вера Алдонина.
Дочь Юлии Началовой Вера Алдонина.
Фото: Скриншот из YouTube

О смерти мамы она узнала последней. Ей рассказал папа Евгений Алдонин в аэропорту, когда девочка вернулась с отдыха с одноклассниками.

"Если бы мне сказали, что такое может случиться, я бы вряд ли поверила. Когда были похороны, мне было очень больно. Но я не плакала, старалась держаться", – рассказала Вера.

По словам близких певицы, ее дочь до сих в поездках покупает маме подарки, которые позже оставляет на могиле.

Юлия Началова с дочкой Верой
Юлия Началова с дочкой Верой
Фото: Instagram

Вера рассказала, что у Юлии Началовой была карта желаний, которую она регулярно пополняла. Певица мечтала о сыне и о любящем муже.

"Она там писала, что у нее большой дом, хорошая машина. Она хотела, чтобы было больше концертов, чтобы был мужчина любящий, сыночка хотела", – рассказала о мечтах мамы Вера.

Вера живет с родителями Юлии Началовой. Такое решение она приняла сама. Ее отец Евгений Алдонин не раз звал дочку к себе, но она осталась рядом с бабушкой и дедушкой, чтобы поддерживать их.

Ранее в СМИ появилась информация, что у Юлии Началовой после смерти родился сын. Близкие прокомментировали новость.

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