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До мурашек: Эктор Хименес-Браво вернулся в Колумбию и показал встречу с мамой (видео)

Сегодня, 17:42

Шеф-повар растрогал Сеть новым видео

Канадский и украинский шеф-повар колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво, который ранее удивил фанатов "голым" фото, наконец-то прилетел домой в Колумбию.

Шеф-повар давно не виделся со своей семьей, а перелет за океан во время пандемии COVID-19, по словам Эктора, был довольно тяжелым.

На своей странице в Instagram Хименес-Браво опубликовал трогательное видео встречи со своей мамой и другими членами семьи в аэропорту.

"Я всем желаю почувствовать то, что я чувствую в этот момент. А прямо сейчас можете разделить со мной мое счастье!" – подписал ролик Эктор.

Hector Jimenez-Bravo (@hectorjimenezbravo)

В комментариях к видео поклонники порадовались за шеф-повара и отметили, что ролик получился безумно трогательным: "Мурашки", "Такое теплое видео", "Очень рада за вас, даже слезы навернулись на глазах".

Скриншот: instagram.com/hectorjimenezbravo

Напомним, Деми Мур показала редкие семейные фото.

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