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Дмитрий Ступка заявил, что ему не просто найти работу: Я очень дорогой

Сегодня, 14:19

Актер признался, что его часто не зовут на пробы из-за его высокой стоимости

Актер и телеведущий Дмитрий Ступка, который отреагировал на скандальное интервью Полины Логуновой, рассказал о том, как непросто ему сейчас найти работу. Сейчас актер занят одновременно на трех работах, но признается, что все равно приходится экономить.

Эксклюзивно в программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" Дмитрий Ступка признался, что его не всегда зовут на пробы в кино.

Дмитрий Ступка
Дмитрий Ступка
Фото: instagram.com/stupka777

"У отца такое же бывает. Просто я узнаю иногда, что некоторые каналы просто нас не приглашают", – говорит Дмитрий Ступка.

Актер признается, что его даже не приглашали на пробы некоторых популярных украинских сериалов. А причиной тому, считает актер, его требование к высоким гонорарам.

"Наверное меня не приглашают, потому что я очень дорогой. Они там за один день хотят снять необъятное. Куча переодеваний, куча разных серий, снять все в один день. И потом предлагают такие гонорары, что я говорю: я говорю, не студенты уже", – делится актер.

Маленьким гонораром для Дмитрия Ступки считается пять или шесть тысяч гривен в день. Актер говорит, что такие гонорары для студентов. Так что звезде приходится работать на трех работах.

"Я сейчас стал телеведущим утреннего шоу. Затем у меня два курса в университете культуры. И еще театр Франко, репетиции, вечером представления. В 11 приезжаю домой, ложусь спать, в 5 утра подъем", – рассказывает Дмитрий.

При этом недавно супруга Дмитрия Полина Логунова пожаловалась, что он не зарабатывает достаточно денег. Полина часто берет расходы на себя. Но актера вовсе не обижает, что ему говорят, будто он мало старается.

Полина Логунова и Дмитрий Ступка
Полина Логунова и Дмитрий Ступка
Фото: facebook/polina.logunova

"Как я могу обижаться, если я живу в стране, где мне не разрешают больше зарабатывать. Даже работая на 3 работах, здесь надо или немножечко живот прикрутить и не есть то, что иногда хочется поесть, жить на те деньги, которые есть, или я не знаю, что делать", – признается Дмитрий.

Ранее Остап Ступка рассказал трогательные истории о своем отце.

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Дмитрий Ступка
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