Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Дмитрий Ступка о скандальном интервью супруги: "Она хочет все и сразу"

Сегодня, 13:49

Ранее Полина Логунова назвала причину, по которой они могут расстаться

Актер Дмитрий Ступка прокомментировал скандальное интервью своей супруги. Напомним, недавно Полина Логунова рассказала, почему они с Дмитрием могут развестись. Она также заявила, что иногда думает о суициде.

Дмитрий Ступка долго не решался публично отреагировать на слова жены. И вот, в программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", актер эксклюзивно прокомментировал скандальное интервью Логуновой.

"Просто есть одна такая проблема у жены, что она хочет все и сразу. Такого не бывает. А то, что хотят сейчас девушки – у той подружки депутат, у этой – строитель. И она тоже хочет ездить на Бентли, я не знаю. Покупать себе какие-то украшения, бриллианты", – говорит Дмитрий.

Также Дмитрий отметил, что женился на супруге, потому что любит ее. Любовь – это прекрасное чувство, а совсем скоро – День всех влюбленных, к которому мы подготовили 14 идей для подарков, которые точно понравятся вашему любимому человеку.

Полина Логунова и Дмитрий Ступка
Полина Логунова и Дмитрий Ступка
Фото: facebook/polina.logunova

Ранее Логунова пожаловалась в интервью, что Дмитрий не зарабатывает достаточно денег, и часто финансовую ответственность за семью берет на себя именно она.

Ступка отметил – сейчас он работает аж на двух работах. Но ему все равно не хватает заработанных денег. Правда, секрет семейного счастья представитель легендарной актерской династии видит совсем в другом.

"Я на ней тоже женился, я извиняюсь, не было никакого приданого. Мы прописали ее и ребенка у бабушки в квартире, чтобы ей дали вид на жительство в Украине. Я ее взял замуж, потому что я ее люблю", – заявил Ступка.

Дмитрий Ступка прокомментировал интервью Полины Логуновой – смотрите видео:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Дмитрий Ступка Полина Логунова
Реклама

Новости партнеров

"На Тину похожа": Дан Балан похвастался фото с любимой женщиной
"На Тину похожа": Дан Балан похвастался фото с любимой женщиной
Глинская раскрыла секреты приготовления торта Карпатка
Глинская раскрыла секреты приготовления торта Карпатка
Красавицы-украинки ныряли в проруби на Крещение. Фото
Красавицы-украинки ныряли в проруби на Крещение. Фото
Все женщины колдуньи: у кого как развита магия по знаку зодиака
Все женщины колдуньи: у кого как развита магия по знаку зодиака

Популярные статьи

Сегодня, 05:41Психо

Гороскоп на сегодня 10 февраля: Водолею нужно продумывать каждый шаг, а Рыбам быть аккуратнее с деньгами

Вчера, 17:32Вкусно

Пельмени, мандарины и сладости: что едят китайцы на Новый год

Вчера, 15:17Психо

Как провести 14 февраля, если вы одиноки

Вчера, 15:05Звездно

Григория Чапкиса срочно госпитализировали. Хореографу тяжело дышать и ходить

Вчера, 10:41Звездно

Соломия Витвицкая разводится с супругом после 8 лет брака

Вчера, 10:07Звездно

Андрей Данилко заявил, что из-за шоу "Маска" намерен обратиться к врачу

Вчера, 05:37Психо

Гороскоп на сегодня 9 февраля: Овнам нужно быть активнее, а Тельцы получат шанс стать богаче

8 февраляВкусно

Как правильно варить булгур на плите

8 февраляЗдорово

Как защитить лицо от мороза: 8 правил

8 февраляЗвездно

"Понюхай мою макушку": Эллерт потроллил Мишину на отдыхе в Доминикане

8 февраляЗвездно

Поклонники раскритиковали новые фото Сумской: "Перестаете быть похожей на себя"

8 февраляЗвездно

Иосифа Пригожина экстренно госпитализировали в Дубае: "Болезнь развивалась по самому плохому сценарию"

8 февраляЗвездно

Тина Кароль ответила Оле Поляковой, которая назвала ее "плакальщицей на похоронах"

8 февраляФаново

Мать потеряла дар речи, когда ее сын привел "друга" из леса (фото)

8 февраляПсихо

Гороскоп на сегодня 8 февраля: Козерогам нельзя лениться, а Водолеям нужно действовать самостоятельно

7 февраляЗвездно

Квартира в 20 лет и показ Victoria’s Secret: что известно о девушке "Холостяка" Макса Михайлюка

Новости партнеров

Паштет а-ля фуа-гра: рецепт из доступных продуктов
Паштет а-ля фуа-гра: рецепт из доступных продуктов
Защемляються корінці нервових закінчень: Виннику викликали швидку
Защемляються корінці нервових закінчень: Виннику викликали швидку
Кашин жестко осадил Ланового перед смертью: подробности
Кашин жестко осадил Ланового перед смертью: подробности
56-річна Маша Распутіна показала фігуру в купальнику
56-річна Маша Распутіна показала фігуру в купальнику
Жасмин Тукс опубликовала абсолютно обнаженные фото
Жасмин Тукс опубликовала абсолютно обнаженные фото
Кто она модель, ради которой футболист бросил свою невесту
Кто она модель, ради которой футболист бросил свою невесту
Звезда сериала "Сваты" впервые показала своего супруга
Звезда сериала "Сваты" впервые показала своего супруга
Длинноножка: 10 фактов о новой звезде TikTok Лисиной
Длинноножка: 10 фактов о новой звезде TikTok Лисиной

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять