Дмитрий Шепелев рассказал, как назвал второго ребенка
26 марта телеведущий стал отцом во второй раз. Его избранница Екатерина Тулупова родила мальчика
В своем Instagram-профиле Шепелев некоторое время интриговал поклонников и даже предложил угадать, какое имя они с возлюбленной выбрали для малыша. Накануне шоумен признался, что мальчика назвали Тихоном.
Счастливые родители уже скоро получат свидетельство о рождении сына. Шепелев показал заявление, которое необходимо для регистрации ребенка.
Дмитрий также ранее опубликовал одно из первых фото новорожденного сына. На снимке рука самого ведущего, маленького Тихона и лапа собаки Шепелева.
Для Дмитрия и Екатерины малыш стал первым общим ребенком. При этом пара уже воспитывает двоих детей: сына ведущего от брака с покойной Жанной Фриске – Платона и дочку Екатерины от ее первого брака – Ладу.
Ранее сообщалось, что родители покойной Жанны Фриске подали в суд на внука и Дмитрия Шепелева.
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