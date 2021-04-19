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Дмитрий Шепелев рассказал, как назвал второго ребенка

Сегодня, 11:36

26 марта телеведущий стал отцом во второй раз. Его избранница Екатерина Тулупова родила мальчика

В своем Instagram-профиле Шепелев некоторое время интриговал поклонников и даже предложил угадать, какое имя они с возлюбленной выбрали для малыша. Накануне шоумен признался, что мальчика назвали Тихоном.

Счастливые родители уже скоро получат свидетельство о рождении сына. Шепелев показал заявление, которое необходимо для регистрации ребенка.

Скриншот: http://instagram.com/dmitryshepelev

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Дмитрий также ранее опубликовал одно из первых фото новорожденного сына. На снимке рука самого ведущего, маленького Тихона и лапа собаки Шепелева.

Фото: http://instagram.com/dmitryshepelev

Для Дмитрия и Екатерины малыш стал первым общим ребенком. При этом пара уже воспитывает двоих детей: сына ведущего от брака с покойной Жанной Фриске – Платона и дочку Екатерины от ее первого брака – Ладу.

Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова
Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова
Фото: instagram.com/dmitryshepelev

Ранее сообщалось, что родители покойной Жанны Фриске подали в суд на внука и Дмитрия Шепелева.

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