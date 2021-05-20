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Будет ли Коляденко снова жениться на Билык — признание телеведущего

Сегодня, 20:55

Украинский хореограф и бывший возлюбленный Ирины Билык Дмитрий Коляденко прокомментировал ее развод и ответил, будет ли снова делать предложение певице

Ирина Билык и Дмитрий Коляденко
Ирина Билык и Дмитрий Коляденко
Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Хореограф Дмитрий Коляденко высказался о разводе его бывшей возлюбленной Ирины Билык с режиссером Асланом Ахмадовым. Несмотря на то, что сердце певицы теперь свободно и они с Коляденко в дружеских отношениях, он не хотел бы с ней снова воссоединяться.

Как известно, инициатором расставания с Асланом Ахмадовым была сама певица. Дело в том, что Аслан проживает в России, но за год ни разу не навестил артистку и их общего сына, Табриза. Подобное удивило Коляденко.

"Я бы пешком дошел. Ну что там идти – 1000 км? Все таки, ты же папа! У тебя сын растет", – сказал Дмитрий Коляденко.

Хореограф признался, что общение по телефону не заменить живым. А вот на вопрос о том, собирается ли Дмитрий Коляденко снова сделать предложение Ирине Билык – хореограф однозначно ответил, что нельзя делать подобное.

"Мне кажется, что нельзя возвращать бывших. А где гарантия, что я опять не буду выбрасывать диваны, опять не буду ревновать, я опять не буду заклеивать ее косметику от злости. Мне кажется, лучше начать новую жизнь и мне, и Ире. А дружить можно в любой ситуации. Вот дружить я хочу с ней", – заявил Коляденко.

Полное интервью с Дмитрием Коляденко смотрите в сюжете:

Ранее Ирина Билык наконец-то призналась, что сделала три пластические операции.

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