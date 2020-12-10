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Дмитрий Климашенко рассказал свою правду о романе с TAYANNA

Сегодня, 11:29

Ранее Татьяна Решетняк описывала опыт отношений с Дмитрием, как негативный

Роман знаменитого продюсера и певца Дмитрия Климашенко с певицей TAYANNA длился восемь лет. Артистка пела в его группе "Горячий шоколад", была автором песен коллектива, но ушла из группы со скандалом. Об отношениях с женатым Климашенко девушка рассказывала не раз, и чаще всего в негативном контексте. Дмитрий решил рассказать свою версию и признался, как отреагировала на эту связь его супруга.

Вот, что ранее в интервью Маше Ефросининой TAYANNA говорила об отношениях с Климашенко, который во время их романа был женат:

"Это была первая любовь, очень сильная. Я знала, что это плохо, что так нельзя. Мне было очень тяжело, но я ничего не могла сделать со своей любовью. Я любила так, что я на себя не обращала внимание, делала все, что они просят, жила по его законам. Меня в этих отношениях не было как личности, была моя тень. Поэтому и ушла. Мне хотелось умереть и закончить жизнь самоубийством. Но я не жалею ни о чем, это был самый большой урок в моей жизни", – рассказала певица.

Дмитрий Климашенко и TAYANNA
Дмитрий Климашенко и TAYANNA
Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak, instagram.com/dmitriy_klimashenko

По словам Дмитрия, все было не так, и в его семье Татьяну (настоящее имя певицы) все любили и относились хорошо.

"Ее воспринимали как своего человека. Но ни в коем случае не в той роли, о которой она говорила. Это же нонсенс, такого не может быть и это неправда. Ее любил и отец мой покойный, и моя семья, и мама, и сестра, и жена, и дети. И даже если были какие-то грешки, то они оставались между нами, необязательно чтобы кто-то об этом говорил и знал", – делится Дмитрий в интервью "Зірковому шляху" на телеканале "Украина".

Дмитрий Климашенко
Дмитрий Климашенко
Фото: instagram.com/dmitriy_klimashenko

По его словам, супруга узнала о любовной связи с TAYANNA, но отнеслась к этому спокойно.

"Она понимает, что творческого человека может заносить. Но я могу сказать честно и открыто, что до сегодняшнего дня люблю и уважаю Таню, она очень хороший и талантливый человек. Просто у нее своеобразный характер. И она, может быть, по своей глупости делала вот эти пиар-заявления, тексты не совсем правильные, на мой взгляд"

Продюсер добавил: "Я считаю, что это неграмотная стратегия раскручивать такую историю. Зачем это раскручивать, когда все люди знают, что у меня есть семья. Значит ты это знала, зачем это тебе надо было? Не хочу из себя строить суперпорядочного, белого и пушистого. Мы все люди. Да, бывает такое, мы можем влюбиться, может что-то произойти. Я творческий человек и я мужчина. Все может быть в этой жизни".

Смотрите полную версию интервью Дмитрия Климашенко для "Зіркового шляху":

Напомним, Майли Сайрус призналась, что до сих пор любит своего экс-супруга. Мы также писали, что Анита Луценко впервые рассказала о смерти экс-бойфренда.

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