Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Дмитрий Каднай раскрыл секрет, как проходят репетиции на шоу "Маска"

Сегодня, 14:33

Певец рассказал об участии в популярном шоу

В студию программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" пришел известный музыкант Дмитрий Каднай, который, как оказалось, прятался под маской Буряка в гипершоу "Маска". Во время откровенного интервью с ведущими Лилией Ребрик и Григорием Германом артист поделился впечатлениями от проекта и рассказал, как он оказался в костюме зажигательного весельчака с украинскими корнями.

Лидер группы KADNAY, известный артист Дмитрий Каднай, признается – не раздумывая согласился участвовать в масштабном шоу, да и в костюме Буряка он оказался неспроста.

Дмитрий Каднай
Дмитрий Каднай
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Мне было очень интересно, поэтому сразу согласился принять участие в шоу. К тому же, мне прислали двух персонажей на выбор – один был очень fashion: красивый, яркий, с накаченный мускулами. Но он мне показался обычным. А вторым был Бурячок и в нем я разглядел то, что он будет интересен аудитории – он может быть разным, а еще у него есть усы и золотой зуб! Короче, класс!" – поделился Дмитрий Каднай.

Певец отметил – не боялся выглядеть смешным или странным. Ведь сразу понял – это шоу именно о перевоплощении и реализации артиста в разных амплуа.

Дмитрий Каднай
Дмитрий Каднай
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Под маской я открывал новые грани себя. Интересно то, что даже во время репетиции мы были в масках, поэтому не видели себя, а для артиста – это сложно! Ты не понимаешь, что ты делаешь. Сначала у меня была небольшая щелочка – рот Буряка, но дизайнерам показалось, что сквозь нее могут разглядеть черты лица, поэтому и ее заклеили. Тогда у меня открылись новые чувства, как у самурая", – поделился участник гипершоу "Маска".

Однако, несмотря на трудности, артисту удалось сделать своего героя ярким и разноплановым. Но для Дмитрия самым сложным номером оказался первый – на песню "Смерека", ведь тогда он и понятия не имел, как ладить с новыми габаритами и подавать своего героя.

"Фишка в том, что в костюме надо все делать сильнее и амплитуднее, ведь иначе движения "съедаются" и ничего не видно", – рассказал музыкант.

Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на телеканале "Украина".

Ранее мы рассказывали, что Андрей Данилко приставал к Циклопу на шоу "Маска".

Все подробности в спецтеме Все о шоу "Маска"

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Настя Каменских устроила танцы в ванной на сцене гипершоу "Маска" Павел Костицын признался, что в шоу "Маска" давалось ему труднее всего На шоу "Маска" впервые выступил Ворон: какая звезда скрывалась в этом костюме Андрея Данилко заметили в объятиях экстравагантной женщины: фото
KADNAY шоу Маска
Реклама

Новости партнеров

10 звезд, чью карьеру разрушила неудачная пластика
10 звезд, чью карьеру разрушила неудачная пластика
Из творога и печенья. Рецепт быстрого торта без выпекания
Из творога и печенья. Рецепт быстрого торта без выпекания
Фролова родила первенца и рассекретила отца ребенка
Фролова родила первенца и рассекретила отца ребенка
Звезды, которые на самом деле не могут терпеть друг друга
Звезды, которые на самом деле не могут терпеть друг друга

Популярные статьи

Сегодня, 10:36Вкусно

Великий пост-2021: два рецепта супа-пюре из овощей

Сегодня, 05:43Психо

Гороскоп на сегодня 23 марта: у Овнов все отлично с деньгами, а Тельцам нужно меньше критиковать

Вчера, 18:35Вкусно

Как приготовить вкусные рогалики: 7 лучших рецептов

Вчера, 17:17Звездно

"Евровидение-2021": букмекеры назвали нового претендента на победу

Вчера, 15:12Психо

Общий гороскоп на апрель 2021 года для всех знаков зодиака

Вчера, 14:20Звездно

Беременная супруга Павлика пожаловалась на ужасный сервис за границей

Вчера, 12:15Звездно

Оля Полякова разделась на камеру ради TikTok: горячее видео

Вчера, 11:25Events

40 святых 2021: самая сильная молитва

Вчера, 06:10Фаново

Праздник 40 святых: что можно и нельзя делать

Вчера, 05:23Психо

Гороскоп на сегодня 22 марта: у Весов закончится энергия, а Скорпионам нужно заняться планированием

21 мартаEvents

40 святых-2021: дата, приметы, история и значение праздника

21 мартаПсихо

Гороскоп на неделю 21-27 марта: все знаки зодиака

21 мартаПсихо

Гороскоп на сегодня 21 марта: Овнам нужно заняться творчеством, а Тельцов ждет напряженный день

21 мартаЗвездно

Данилко приставал к Циклопу, а Носорог украл Полякову: как прошел девятый выпуск "Маски"

20 мартаЗвездно

На шоу "Маска" рассекретили Буряка

20 мартаЗвездно

На шоу "Маска" впервые выступил Ворон: какая звезда скрывалась в этом костюме

Новости партнеров

Супруга Кошевого взорвала сеть откровенным фото
Супруга Кошевого взорвала сеть откровенным фото
Одинокая 38-летняя Булитко захотела дочь
Одинокая 38-летняя Булитко захотела дочь
Личная жизнь Сергея Соседова: с кем живет звезда
Личная жизнь Сергея Соседова: с кем живет звезда
Коронавирус: проблему решает ходьба
Коронавирус: проблему решает ходьба
Гросу с "животиком" стала брюнеткой и отстригла длинные волосы
Гросу с "животиком" стала брюнеткой и отстригла длинные волосы
Звезды, которые имели судимости: топ-7
Звезды, которые имели судимости: топ-7
Наділи наручники: що відомо про арешт Лариси Доліної
Наділи наручники: що відомо про арешт Лариси Доліної
Алла Мазур показала детское фото и растрогала сеть
Алла Мазур показала детское фото и растрогала сеть

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять