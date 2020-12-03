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Для волос, кожи и ногтей: Дженнифер Лопес назвала тайный ингредиент против старения

Сегодня, 19:23

Узнайте, что использует Джей Ло для ухода за собой

Дженнифер Лопес, которая объяснила, почему два раза отменяла свадьбу, в свои 51 выглядит просто сногсшибательно. Естественно, всем хочется узнать – в чем секрет? Кроме того, что артистке просто повезло с генами, она немало усилий вкладывает в уход за своей внешностью. Особенно, кожей. Джей Ло раскрыла секретный ингредиент, который помогает ей оставаться вечно молодой.

Вы готовы узнать, что это за чудо-средство? Отлично! Итак, это…оливковое масло!

"Когда мои волосы, кожа или ногти были сухими, я каждый раз возвращалась к оливковому маслу. Это натуральный ингредиент, который используем я и моя мама. Она всегда говорит, что оливковое масло – это панацея от всего", – рассказала певица в рамках рекламной кампании своего бренда косметики.

Певица Дженнифер Лопес
Певица Дженнифер Лопес
Фото: instagram.com/jlo

Именно по этой причине звезда включила в свою дебютную линию косметики JLo Beauty уникальный комплекс из всего оливкового: сквалена, ферментированного масла, экстракта оливковых листьев и оливкового масла первого отжима.

Напомним, Дженнифер Лопес выпустила новую песню, получившую название In The Morning.

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