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Discovery и "Медиа Группа Украина" объявляют о стратегическом партнерстве

Сегодня, 16:30

Зрители смогут смотреть онлайн популярные зарубежные шоу и спортивные события

С 2021 года "Медиа Группа Украина" и популярная международная группа каналов Discovery становятся стратегическими партнерами.

В рамках партнерства на платформе OLL.TV станут доступны ведущие каналы линейки Discovery, такие, как Discovery Channel, TLC, Eurosport 1 HD, Eurosport 2 HD и Animal Planet. Также каналы будут транслироваться на спутниковом операторе Xtra TV.

Отныне подписчики OLL.TV смогут наслаждаться самыми известными развлекательными шоу, а именно "Золотая лихорадка" (Gold Rush), "Миллиардер под прикрытием" (Undercover Billionaire), "Приграничная служба: Европа" (Cal Fire) на Discovery Channel, а также "Король кондитеров" (Cake Boss), "Доктор "Прыщик"" (Dr.Pimple Popper) и "Виза невесты. Виза жениха" (Say Yes To The Dress) на ТLC.

Постер к шоу "Золотая лихорадка"
Постер к шоу "Золотая лихорадка"
Фото: discovery.com

А спортивные болельщики смогут стать свидетелями самых знаковых мировых спортивных событий на телеканалах Eurosport в HD-качестве. Зрители увидят теннисные соревнования в рамках турниров Большого шлема, велогонки Grand Tours, а также летние Олимпийские игры с круглосуточной трансляцией на Eurosport 1 и Eurosport 2.

"Мы рады партнерству с Discovery по нескольким причинам. Во-первых, наш приоритет — давать зрителям качественный контент, который дарит им эмоции, развлекает и развивает. И каналы Discovery — это именно такой контент. Развлекательные каналы Discovery будут доступны подписчикам всех широких пакетов OLL.TV: каналы Discovery Channel, TLC и Animal Planet вошли во все пакеты oll inclusive, начиная с самого доступного, который стоит 109 грн в месяц.

А для наших спортивных болельщиков мы расширим выбор спортивных каналов, и дадим возможность увидеть все знаковые спортивные события на Eurosport. А во-вторых, мы очень ценим партнерство и верим, что в таком быстроменяющемся мире устойчивый успех возможен благодаря надежным предсказуемым партнерам. Именно таким мы видим группу Discovery", — отметила Юлия Трибушная, руководитель объединенного оператора OLL.TV и Xtra TV, "Медиа Группа Украина".

Юлия Трибушная
Юлия Трибушная
Фото: пресс-служба

"Мы рады объявить о расширении партнерских отношений с "Медиа Группой Украина", благодаря которым мы можем предложить ее подписчикам широкий спектр контента Discovery, охватывающий такие темы как приключения, образ жизни и спорт. Учитывая все наши последние разработки на украинском рынке, я могу твердо заявить, что Discovery имеет долгосрочные обязательства в отношении Украины, и мы надеемся на расширение нашего партнерства здесь на благо наших зрителей", — сообщила Екатерина Михайлович, директор дистрибуции и развития бизнеса Discovery NEE & Turkey.

Екатерина Михайлович
Екатерина Михайлович
Фото: пресс-служба

Ранее на OLL.TV состоялась премьера ремейка популярного сериала с Чаком Норрисом – "Уокер".

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