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Директор МакSим подтвердила, что в больницу к певице приходил священник (видео)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
5 июля, 10:13
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МакSим, которая находится в состоянии комы, посещал священник. В тот момент состояние певицы улучшилось – рассказал отец Лука
МакSим находится в критическом состоянии
МакSим находится в критическом состоянии / Фото: instagram.com/maksimartist

На днях мы писали, что в палату к МакSим хотят привести священника. Напомним, что российская певица уже пару недель находится в больнице. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии, после здоровье звезды ухудшилось и ее ввели в состояние искусственной комы.

Директор МакSим Маргарита Соколова сообщила, что артистку действительно посещал священник, более того, певице стало лучше.

"Дорогие мои, еще рано говорить о том, что Марина пришла в стабильное состояние и полное сознание, но надежда есть! Наш дорогой друг отец Лука посетил ее, причастил и пособоровал. Это большая радость для нас всех и прежде всего для нее. Господь дал такую возможность и Марина отреагировала и пришла в какое-то осознание происходящего. Верующие люди поймут, что чудеса случаются! Сейчас только молитвы ваши могут помочь", – написала Маргарита Соколова в своем Instagram-профиле.

Она также опубликовала видео с отцом Лукой, где тот подтвердил, что певица МакSим осознавала происходящее.

"Когда я вошел, то встретил меня ее внимательный и понимающий взгляд. Я пособоровал Марину и не один я заметил, как радостью ее глаза наполнились, лицо стало светлым и мы все засвидетельствовали, что она вместе с нами и понимает, что происходит", – сказал в ролике отец Лука.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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