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Директор М1 оправдался за вырезанный из эфира поцелуй MELOVIN с парнем

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
6 июля, 11:31
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Генеральный директор телеканала М1 Сергей Перцев заявил, что поцелуй MALOVINа не вырезали, а просто перфоманс заранее не утвердили
М1 объяснили, почему поцелуй Меловина с мужчиной на Atlas Weekend не попал в трансляцию канала
М1 объяснили, почему поцелуй Меловина с мужчиной на Atlas Weekend не попал в трансляцию канала / Фото: instagram.com/melovin_official

Певец MELOVIN, чей каминг-аут на фестивале Atlas Weekend обсуждают со вчерашнего вечера, пожаловался на то, что канал M1 вырезал из эфира момент его поцелуя с мужчиной. Генеральный директор телеканала Сергей Перцев ответил на претензии MELOVIN и его поклонников.

Украинская общественная организация KyivPride у себя в Instagram написала, что М1 в своих аккаунтах удаляют негативные комментарии о ситуации с MELOVIN.

Они подчистили все негативные комментарии, наш тоже, – говорится в сообщении KyivPride.

Скриншот: instagram.com/stories/kyivpride

Вскоре Генеральный директор телеканала М1 Сергей Перцев написал на своей странице в Facebook, что канал ничего не вырезал, просто режиссер трансляции не был предупрежден о планах певца, дабы это могло попасть в эфир.

Чтобы перформансы на сцене показывало телевидение про них надо сообщать за ранее. Какой же это каминг-аут если режиссер ПТС про него не знал? Как говорится, как каминг-аут подготовишь, так на нем и поплывешь. А про то, что М1 что-то там вырезал или имеет личное к житью-бытью людей, было реально обидно, – написал Сергей Перцев.

В соцсетях на каминг-аут Меловина отреагировали по-разному: многие поклонники его поддержали, а некоторые пользователи Сети не стеснялись выражаться негативно.

О том, как звезды относятся к своей популярности, смотрите в сюжете:

К слову, на Atlas Weekend прошлым вечером также выступила Тина Кароль. Подробно о ее cyber шоу мы рассказывали в этом материале.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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"В это же время такая любовь не признается кем-то, блокируется и просто не выпускается в эфир. Неужели борьба за свои права и свободы должна иметь цензуру? Если нет, то я безусловно поддерживаю вас. А если да, то я не уверен, что хочу существовать в таком будущем Украины."

MELOVIN певец, композитор
Скандальное видео поцелуев MELOVIN
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